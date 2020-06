ERC insisteix a "consensuar" una data electoral amb Torra

Amb ERC exhibint múscul i recuperant certa posició preferencial al Congrés per l'acord sobre l'Estat d'Alarma amb l'Estat, la guerra entre els socis de govern català s'intensifica.















En aquesta situació ERC exigeix consensuar una data electoral abans que vingui donada pel Tribunal Suprem i la seva posició sobre la inhabilitació de Torra, mentre que JxCat dóna un sonor cop de porta i avisa a través de Carles Puigdemont "si l'independentisme no es reconeix capaç de anar junts, haurem d'explicar a la gent que no serem independents ", va llançar ahir l'expresident en un dard directe a ERC a les xarxes socials cridant a la " unitat ".

















Davant la sentència de Tribunal Suprem sobre la inhabilitació de Quim Torra prevista per als pròxims mesos, el president va anunciar que dissoldria el Parlament i convocaria de manera oficial eleccions un cop aprovats els pressupostos a la cambra, una promesa enterrada per la crisi sanitària actual.





En plena desescalada, JxCat busca ara allargar a el màxim la legislatura, liderar les crítiques contra el Govern de Pedro Sánchez, presumir de gestió a l'capdavant de la Generalitat i deixar a ERC en mans de les conselleries més complicades (Salut i Educació). Una estratègia que xoca frontalment amb els republicans, que van demanar pactar un calendari electoral i arribar a les urnes "per consens i no fruit d'una ruptura". La prioritat ara és superar aquesta situació d'emergència i posar les bases de la reconstrucció que ha de venir.





"Arribar a una cita electoral amb un calendari pactat i consensuat ens fa ser més forts", ha advertit Vilalta abans de reiterar que des d'ERC no volen que el Tribunal Suprem "torni a interferir en l'agenda catalana" i fixi la data de les eleccions.





Mentre des des JuntsxCatalunya tiren pilotes fora a la crisi actual dins el Govern i neguen una convocatòria electoral imminent, facultat única de president de la Generalitat. "El Govern té diferències? És obvi, no ho negaré. Però són diferències legítimes perquè és un govern de coalició", va assegurar la portaveu de l'Executiu, Meritxell Budó, buidant de nou l'horitzó: "No és el moment de parlar de eleccions. No es pot abordar aquesta crisi amb un Govern en funcions, amb un procés electoral convocat ".