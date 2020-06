Els "sense sostre" no cobraran la renda mínima vital que pretén reduir la pobresa

Algunes ONG alerten que la normativa publicada al BOE en relació a l ' "ingrés mínim vital" o renda vital deixa fora a un col·lectiu d'especial vulnerabilitat com és el dels "sense sostre" a causa dels obstacles que han de sorteja per complir els requisits d'accés.





















La primera de les barreres per a aquestes persones és que no és possible sol·licitar l'ajuda presencialment, el que deixa fora de la possibilitat de demanar-la a tots aquells individus en situació de pobresa que no disposen d'un ordinador o telèfon amb Internet, o un telèfon per trucar a la Seguretat Social.





La renda mínima es podrà sol·licitar a partir del dia 15 de juny a través de la pàgina web de la Seguretat Social -en la qual s'habilitarà també un assessor virtual que ajudi en el tràmit- o bé per via telefònica a través d'un telèfon gratuït 900.





En relació a el requisit d'haver tingut residència legal a Espanya durant un any i que les estades a l'estranger no superin els noranta dies naturals per cada exercici, és una altra de les dificultats a acreditar pels 'sense sostre'.





Es contemplen excepcions pel que fa a la condició de residència legal, com situacions de víctimes de violència de gènere, tracta amb fins d'explotació sexual i víctimes d'explotació sexual, encara que en cap cas es fa referència a les persones sense llar.





Cal tenir en compte que l'empadronament de les persones que visquin al carrer ha d'estar avalat per un agent dels Serveis Socials, que certifiqui que l'individu que desitja empadronar-rau, efectivament, en un determinat punt geogràfic on "sola pernoctar" de la comunitat autònoma on vulgui tenir el seu padró.





A més els requisits exigits per les entitats bancàries per obrir un compte corrent en què cobrar la prestació suposen una altra de les barreres per a aquest col·lectiu desfavorit.