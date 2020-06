Les universitats publicaran abans de final de juny una guia amb "recomanacions" per al curs 2020-2021

El ministre Castell ha afirmat que "abans de final de mes, el meu Ministeri publicarà recomanacions, no ordres, molt serioses i consensuades, de com fer el curs vinent. L'essencial és si es pot fer presencial", ha declarat en una entrevista a cadena Ser en la qual també ha indicat que "caldrà inventar un sistema en què es respecti el sanitari i es doni importància al pedagògic" si, per exemple, s'exigeixen mesures com mantenir "dos metres de distàncies a les classes".





En aquest sentit, el ministre ha lloat la tasca de les universitats espanyoles després de la crisi de l'coronavirus perquè, al seu parer, ha estat "increïble" com s'ha passat l'avaluació i la docència a un sistema en línia. "Hem tingut la capacitat per acabar bé", ha ressaltat Castells, que ha recordat que la prioritat era que els estudiants no perdessin el curs tot i la pandèmia.





Així mateix, ha explicat que de cara al setembre, quan comenci el nou curs, caldrà "equiparar digitalment" a les universitats i als estudiants. "Hem salvat el curs amb actes gairebé heroics, com hem pogut. Hem de preparar-nos, reforçar la nostra capacitat digital", ha apuntat.





D'altra banda, Castells ha anunciat que per al setembre espera poder aprovar un nou Estatut d'al Personal docent i Investigador que també tingui reflex en uns pressupostos. "No és tolerable que un professor associat coure 390 euros. Cal crear les condicions perquè acabin el doctorat", ha subratllat, per després afegir que el sistema espanyol és "garantista, que és bo", però que funciona a una altra velocitat comparat amb el d'altres països.





Finalment, ha confirmat que està treballant amb el Ministeri de Sanitat perquè els estudiants, que han tornat a casa seva, puguin desplaçar-se a el lloc a què estudien per recuperar apunts, encara que no ha concretat dates. "Vaig demanar les dades a les universitats, i van arribar en els últims dies. Sanitat està treballant en això a curt termini i ho estan intentant. Espero que sigui d'aquí a poc", ha argumentat.