Quatre doctors xinesos expliquen què són els coronavirus i com detectar, tractar i prevenir el COVID-19

El doctor Wang Zhou, director del Centre per de Control i Prevenció de Malalties de Wuhan, en col·laboració amb els doctors Qian Wnag, Ke Hu i Zaiqi Zhang, s'han resumit en 92 punts els principals aspectes de la pandèmia que té preocupada a tota la humanitat i que està causant un nombre importantíssim d'infeccions, un percentatge important d'elles amb terme fatal. Ho expliquen en un "Manual de prevenció del coronavirus" (Encoratja editorial) que, sense minva del seu rigor científic, resulta, gràcies a un llenguatge senzill i amb l'ajuda de nombroses il·lustracions, fàcilment comprensible a tothom.









Per tal d'utilitzar adequadament els acrònims, aclareixen que SARS-CoV-2 és el nom que va donar al virus causant de la pandèmia el Comitè Internacional per a la Taxonomia dels Virus i COVID-19 nom de la pneumònia causada per aquesta infecció viral per coronavirus.





Recorden que la majoria de coronavirus que reben aquest nom per les protuberàncies en forma de corona de l'embolcall del virus, infecten als animals, però hi ha sis tipus capaços d'infectar també als humans, als quals es va incorporar un més el SARS- COV-2. I encara hi ha molts animals capaços de ser portadors patògens, el ratpenat és el més probable reservori d'aquest virus que ara ens assola i que va poder passar als humans per la mutació a través d'amfitrions intermedis.





Indiquen que el temps de resistència del virus és d'entre quatre hores en l'aire fins només cinc minuts en alcohol de 75 º o lleixiu i que la seva incubació pot trigar d'un dia a un màxim de catorze, encara que també s'han detectat casos de fins 24 dies. Encara no hi ha certeses sobre possible reinfecció i / o immunització.





El SARS-CoV produeix SARS o síndrome respiratòria greu que pot causar nombrosos símptomes de les quals la majoria es recuperen amb tractaments mèdic o sense, però que té una taxa del deu% de mortalitat.





La pandèmia es va iniciar localment, diuen que en un mercat de peix, i que va donar lloc a una transmissió comunitària per via familiar que va donar pas més tard a una fase generalitzada porgotículas respiratòries, contacte indirecte per objectes, excrements, aerosol i, en algun cas , mare-fill.





Aconsellen tractar el COVID-9 amb repòs en llit, anàlisis rutinàries de sang i orina, oxigenoteràpia eficaç i dispensació farmacològica antibacteriana, perquè de moment no hi ha teràpia antiviral eficaç i suggereixen l'adopció de mesures com ara l'ús de mascaretes (bé KN95 i N95 , bé quirúrgiques, aconsellant el temps adequat d'ús de cadascuna d'elles, així com la forma de fer que no entelin les ulleres), rentat de mans, quarantenes i altres precaucions en llocs públics.





Posen en relleu el problema que suposen els anomenats "supercontagiadores", persones que han contagiat a més de tres persones més, així com els asimptomàtics que no presenten símptomes tot i patir la infecció. I conclouen dient que "la nova pneumònia per coronavirus no és tan greu com altres malalties contagioses de classe A (pesta i còlera). No obstant això, pel fet que és una malaltia acabada de descobrir, amb risc relatiu considerable per a la salut pública, cal que tothom estigui atent i ben protegit ".