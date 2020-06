La Generalitat ordena pagar 18.85 milions d'euros de la resolució del contracte de gestió d'ATLL

Dels 56.940.000 totals fixats en la liquidació definitiva del contracte de gestió de l'ATLL, 34 estan condicionats a una resolució de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), i 3.980.000 ja van ser abonats a la concessionària en 2019 , segons un comunicat de l'administració catalana aquest dimarts.

















El conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Damià Calvet, va signar el 13 de març la resolució per la qual es determina l'import d'aquesta liquidació definitiva final, que ha resultat superior als 53,8 milions fixats en 2019 en la liquidació definitiva provisional.





Aquesta diferència es deu al fet que la liquidació provisional es va calcular amb les dades estimatives de què disposava l'administració en aquell moment, abans de rebre la documentació comptable i oficial per part de l'empresa concessionària.





La proposta final va ser formulada el 25 de maig per la comissió de suport a la liquidació de l'contracte de gestió de servei d'aigua en alta Ter-Llobregat de 27 de desembre de 2012, creada el juliol de 2018 per avaluar els aspectes jurídics i econòmics de la liquidació de l'contracte i presentar l'òrgan contractació la proposta de liquidació. I de l'total restaven per abonar els 18.850.000 que ja s'han pagat de les butxaques de tots els catalans.





ACCIONA RECLAMAVA A LA GENERALITAT 1.000 MILIONS D'EUROS EN 2018





El consorci liderat per Acciona no ha parat de reclamar més de 1.000 milions d'euros a la Generalitat per la liquidació de l'contracte d'adjudicació de la concessionària Aigües Ter Llobregat (ATLL), que abasteix d'aigua potable en alta a més de 4,5 milions de catalans. I així ho va comunicar la companyia a la Comissió Nacional de l'Mercat de Valors (CNMV) en 2018.





En el seu escrit davant la Generalitat xifraven la indemnització per lucre cessant i danys i perjudicis que haurien de rebre per la resolució anticipada en el contracte en aquesta desorbitada xifra, en un conte de la lletera on s'han trencat més d'un gerro de llet fresca corporativa.





Acciona va arribar a obstentar fins a un 76,05% de la societat ATLL Concessionària de la Generalitat de Catalunya, la societat concessionària d'aquest contracte.





El president, Quim Torra, però, va fer tot el possible per pagar molt menys pel nyap de l'ATLL i sembla ser que el temps li ha donat la raó perquè dels 1.000 milions que volia ACCIONA, als 170 milions que van xifrar en la Generalitat, la cosa s'ha quedat en un "ni per a tu ni per a mi" sinó sobretot per a les arques públiques, en una xifra de moment de 22.830.000 d'euros. I com a màxim serà de 56.940.000 d'euros en la liquidació final de l'contracte com així va estipular la comissió liquidadora que va ser qui va fixar les xifres de l'anul·lació de l'contracte d'adjudicació de l'externalització de l'ATLL, en la coneguda com a guerra de l'aigua . Un litigI a on l'adjudicatària va perdre estrepitosament en els tribunals fins al decisió definitiva de l'Suprem.





