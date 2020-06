L'ONCE crida a la unitat per impulsar una reconstrucció d'Espanya que no exclogui a ningú

Només la cooperació entre tots els agents polítics, econòmics socials pot treure a Espanya de la crisi. Aquest és un dels missatges que avui ha deixat Miguel Carballeda al Congrés. El president de l'ONCE i del Grup Social ONCE ha comparegut aquest dimarts a la Comissió per a la Reconstrucció.





"Només així sortirem de la crisi. La reconstrucció d'Espanya s'ha de fer amb la idea central de no deixar ningú enrere i, per això, és necessària la col·laboració amb organitzacions i associacions que tenen la confiança ciutadana ", va argumentar Carballeda.









El líder de l'ONCE va recordar que Espanya ja disposa d'algunes eines per fomentar l'ocupació entre les persones amb discapacitat però que, lamentablement, no sempre s'utilitzen.





CAL COMPLIR LES NORMES QUE JA HI HA

Així, en particular, el de Pontevedra va recordar que la Llei ja regula que les empreses de més de 50 treballadors han de reservar el 2 per cent dels seus llocs de treball a persones amb discapacitat. La realitat és que el compliment d'aquesta norma "segueix sent una assignatura pendent a Espanya".





Tirant de símil esportiu, el directiu els va recordar al poder legislatiu que no es tracta tant de llançar noves normes, com de fer complir les que ja hi ha. "A Espanya, tot el que sigui fer lleis i reglaments se'ns dóna molt bé. Estem a la Champions. Després, si mirem el seu compliment, potser hem de baixar de divisió ", va assenyalar en la Comissió.





SEGUEIX ENDAVANT AMB LES NOVES SEUS

El mandatari gallec els va recordar als diputats que l'ONCE inverteix tots els anys 250 milions d'euros per fomentar la inclusió persones amb discapacitat. També empra 73.000 persones, gairebé el 60 per cent amb discapacitat. Això fa de l'ONCE el quart major ocupador d'Espanya. De fet, un de cada 195 llocs de treball a l'estat és del grup.





Qüestionat pel diputat de Terol Existeix, el representant de Grup Social ONCE confirma que endavant amb els seus plans per llançar noves seus a cinc localitzacions: Soria, Terol, Zamora, Àvila i l'illa del Palmell.





En la seva intervenció inicial, el compareixent ha explicat que "una de les il·lusions" del grup i arribar als 75.000 assalariats. Per ara, "molts milers" dels seus empleats es troben en situació de ERTO.





APOSTES I ANCIANS

Més enllà de la política, Carballeda ha criticat la proximitat de les sales de joc als centres educatius. El gallec ha comparat als empresaris del sector de les apostes amb "A l'Capone" doncs diu que no tenen escrúpols. El compareixent aposta per regular més el sector del joc.





També ha demanat canvis en la regulació de les residències de gent gran. Encara que el sistema actual li sembla "perfecte", alerta que en la pràctica és molt desigual entre diferents autonomies. "És molt difícil gestionar una residència de gent gran amb el 50% d'assignació diària a la plaça d'aquesta persona gran, que suposa just la meitat que la mateixa plaça en una altra comunitat autònoma", va dir.





Segones intencions CONTRA LA TENSIÓ PARTIDISTA

Carballeda es va mantenir neutral en les baralles que estan perjudicant els pactes per a la reconstrucció. Va animar els polítics a deixar de banda les seves diferències perquè "no podem anar donant la culpa sempre als altres. Només així serà veritat això que ningú es quedi enrere ".





Fins i tot va tirar d'ironia gallega per recordar-los als seus senyories la necessitat de donar exemple i rebaixar a la tensió. "En aquesta casa -el Congrés-, dels lleons cap a dins, cal una bona dosi d'amor", ha conclòs.