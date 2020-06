Metges de Catalunya avisa que la situació de l'Hospital General de l'Hospitalet pot abocar al seu tancament

Metges de Catalunya (MC) alerta el Servei Català de la Salut ( CatSalut ) que la paralització a causa de força major de l'activitat quirúrgica de l'Hospital General de l'Hospitalet (HGH), centre pertanyent a el Consorci Sanitari Integral (CSI), pot comprometre la seva viabilitat si es manté l'exigència d'intervencions mínimes per percebre els 165 milions d'euros del contracte de prestació de serveis.

















El sindicat mèdic adverteix que, sense aquests ingressos, la continuïtat de centre hospitalari del Baix Llobregat "no es pot assegurar".





Des de juliol de 2019, el bloc quirúrgic de l'HGH es troba clausurat per la detecció de fongs en els vuit quiròfans de centre hospitalari. Aquesta situació ha comportat que, fins que no finalitzi la reforma dels espais, prevista per a octubre de 2022, les intervencions i els professionals de l'HGH s'hagin traslladat a l' Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi, també de l'CSI. Amb tot, els 10 quiròfans d'aquest hospital no poden absorbir les més de 15.000 operacions que el CatSalut demanda conjuntament als dos centres -sistema conegut com a hospital transversalment per abonar els 165 milions d'euros del contracte.





Per evitar un escenari econòmic que comprometi l'operativitat del HGH, tenint en compte que el pressupost global de el Consorci Sanitari Integral és de 217 milions d'euros, el sindicat demana a CatSalut "que garanteixi els ingressos a l'empresa sanitària tot i que, de manera transitòria, no arribi a el mínim d'intervencions exigible, amb l'objectiu de mantenir l'assistència i els llocs de treball de l'HGH. l'atenció sanitària de 150.000 persones i el treball de 850 professionals sanitaris depenen de la seva continuïtat ", remarca el sindicat.