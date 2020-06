Famílies de nens amb sordesa deixaran de cobrar la prestació per discapacitat

La Confederació Espanyola de Famílies de Persones Sordes (FIAPAS) ha advertit aquest dimecres que, "al·legant falta d'acreditació de la renovació del certificat de discapacitat", se'ls ha notificat l'extinció de la prestació per fill amb discapacitat a càrrec de la Seguretat social i han vist suspès l'abonament anticipat de la deducció de l'IRPF per descendent amb discapacitat.

En aquest sentit, la confederació ha recordat que la suspensió de terminis administratius decretada durant l'estat d'alarma implica el manteniment de la vigència del certificat de discapacitat d'acord amb la suspensió de terminis administratius i de terminis de caducitat establerta pel Reial Decret 463 / 2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.





Per aquesta raó, ha sol·licitat a l'Agència Tributària (AEAT), a l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) i a l'Institut Social de les Forces Armades (ISFAS) que, en relació amb les prestacions i deduccions que depenen d'aquests organismes, acceptin la vigència prorrogada dels certificats de discapacitat caducats durant l'estat d'alarma, així com la d'aquells la renovació va quedar sense resolució en iniciar-se el mateix, mentre no es pugui dur a terme la tramitació pertinent.





"Es tracta que les famílies no quedin desateses en un moment ja especialment difícil per a la seva economia, ja que recordem que el certificat de discapacitat és la clau per accedir a la majoria de les prestacions i mesures establertes per compensar el sobrecost que assumeixen les famílies amb un membre amb discapacitat", ha subratllat.





En aquest sentit, ha explicat que "idèntica previsió" haurà de realitzar l'Agència Tributària pel que fa als títols de família nombrosa que hagin caducat en aquest període o la renovació hagi quedat en suspens.





"D'una altra manera, aquestes famílies també es trobaran amb la suspensió de l'abonament anticipat de la deducció de l'IRPF per família nombrosa i amb previsibles traves per accedir al subsidi de necessitats educatives especials, si han de renovar o no tenen aquesta acreditació com a tal família nombrosa", ha advertit.





D'altra banda, demana als responsables autonòmics que "s'impliquin i agilitzin aquests procediments pendents, tant d'expedició com de renovació, per no prolongar ni incrementar innecessàriament les dificultats que ja han d'afrontar les famílies amb fills i filles amb discapacitat".