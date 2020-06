La Sala Fènix presenta tres espectacles en streaming

Cal posar la imaginació en joc per sobreviure. Perquè si l'anunciada obertura de sales d'espectacle amb limitacions en la seva capacitat i distanciament entre espectadors sembla fart dificultosa per als teatres convencionals resulta senzillament inviable per a la majoria de l'off-Barcelona. En aquest sentit, la Sala Fènix resulta especialment afectada ja que es tracta d'un local en el qual -no els hem explicat, però creiem no equivocar-nos- hi caben poc més de mig centenar d'espectadors, la primera fila dels quals està a una distància no superior als dos metres dels intèrprets. Impossible doncs reduir aforament o fixar distàncies.





Cal buscar alguna sortida i els responsables d'aquest petit teatre del carrer Riereta proposen per a aquest mes de juny una programació en streaming que va si pot ser gràcies al portal SCENIKUS STREAMING, una plataforma de venda i distribució d'espectacles molt adequada per a aquests temps infausts i que ha estat utilitzada ja per formacions fart prestigioses com el Circ del Sol, els Rolling Stones o Bruce Springsteen.





Totes les funcions s'iniciaran a la mateixa hora que les habituals de la sala, és a dir, a les nou del vespre i arribarà per streaming en directe. La programació prevista per a aquest primer mes estarà formada per tres monòlegs. El primer, "Mirta en espera", d'Àngela Palacios, que era l'espectacle que estava cartell quan es va produir el confinament i que tornarà amb aquesta fórmula el 12 de juliol. Es tracta d'una obra que utilitza les eines de el clown i de teatre MUSICAL i que parla dels desenganys professionals i sentimentals i de la vulnerabilitat de les persones. Com diu el seu protagonista, "Mirta es despulla davant un públic del que espera la seva complicitat, no amaga ni els seus dubtes, ni els seus intents fallits d'aconseguir l'èxit, però contagia amb la seva inesgotable esperança".





El 19 arribarà "L'assassí imprevist" del còmic Albert Requena, dirigit per Montse Bonet i el 29 es presentarà "Càndida", d'Anna Tamayo, un espectacle feminista que va romandre a la Sala Fènix durant dues temporades.





El visionat de cada un d'aquests espectacles tindrà un preu de 1'99 euros, import que podrà satisfà amb targetes de crèdit o pay pal.





Més informació: https://www.salafenix.com/salafenixstreaming/