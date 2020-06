El Govern central aconsegueix salvar la darrera pròrroga de l'estat d'alarma

El Ple de Congrés ha aprovat aquest dimecres la sisena pròrroga de l'estat d'alarma decretat per la pandèmia del coronavirus, que portarà les restriccions fins a les zero hores del pròxim 21 de juny, una votació que el Govern central ha salvat complint el seu objectiu de demanar el suport de la majoria absoluta de la Cambra.













En concret, la Cambra ha autoritzat la qual es preveu serà l'última ampliació de la vigència de les mesures excepcionals decretades el passat 14 de maig amb 177 vots a favor, un més de la xifra en la qual se situa la majoria absoluta, i els mateixos que va recollir quan es va votar la cinquena pròrroga.





A més dels 155 diputats de PSOE i Unides Podem, el Govern central ha aconseguit el suport dels deu de Ciutadans, els sis del PNB, els dos de Més País-Equo, i els de Coalició Canària-Nova Canàries, el Partit Regionalista de Cantàbria (PRC) i Terol Hi.





ERC TORNA A L'ABSTENCIÓ

Al 'no' han repetit el PP i els seus socis electorals d'UPN i Fòrum Astúries, a més de Vox i els independentistes catalans de Junts i la CUP, i Compromís, soci del PSOE al Govern valencià. En total s'han registrat 155 vots en contra.





Esquerra, que en les dues últimes pròrrogues havia votat en contra, va arribar a un acord amb el Govern central per abstenir-se, la mateixa posició que han mantingut Bildu, el Bloc Nacionalista Gallec (BNG), tres formacions que sumen 18 vots.





L'CONTESTACIÓ CRÉIXER PROGRESSIVAMENT

Des de la votació de la primera pròrroga de l'estat d'alarma --en què no es van registrar vots en contra-, el Govern central ha aconseguit salvar totes les ampliacions, però cada vegada amb menys suports. Així en la segona, el 9 d'abril, ja es van oposar Vox i la CUP (54 vots).





A la del dia 22 d'aquest mes, el 'bloc del No' va arribar a 64 vots al sumar-se Junts, i en la següent també ERC i Fòrum Astúries es van passar al vot en contra, fins a completar 75 diputats.





Amb la cinquena pròrroga, el passat 20 de maig, aquest 'bloc del No' va marcar la seva cota més alta al sumar 162 vots, ja que es van unir el PP, que la vegada anterior ja havia fet escala a l'abstenció, i Compromís, que fins llavors venia donant suport a totes les pròrrogues.





MÉS DIPUTATS AL HEMICICLE

Malgrat incrementar progressivament el nombre de diputats en contra de l'estat d'alarma, el suport a les pròrrogues no ha baixat de la majoria absoluta en cap de les votacions d'ampliació i s'han repetit 177 vots a favor en les dues últimes.





Com passa des de la declaració de l'estat d'alarma, la majoria dels seus senyories ha votat des de casa per no haver de desplaçar-se a l'hemicicle. Això sí, aquesta vegada hi ha hagut una major presència de diputats en els escons, fins a ocupar gairebé un centenar de seients, i és que la presidenta de Congrés, Meritxell Batet, ha donat la possibilitat que anés a la Sala de Plens el 25% de cada formació, en lloc de la quota del 10% que es venia mantenint des del març.