Regne Unit arriba a la xifra de 40.000 morts pel coronavirus

Regne Unit gairebé ha assolit la xifra de 40.000 morts a causa del coronavirus. Segons les últimes xifres oficials facilitades pel govern de Boris Johnson , fins ara s'han detectat 279.856 positius, 1.871 més que el dia anterior. Durant aquestes 24 hores, s'han realitzat gairebé 172.000 proves per detectar possibles casos de coronavirus en un dels països més afectats per la pandèmia a nivell mundial.









La ministra d'Interior, Priti Patel, ha explicat davant la Cambra dels Comuns les mesures per prevenir l'entrada de possibles malalts, confirmant que a partir de dilluns la majoria dels viatgers hauran de guardar una quarantena de 14 dies en un lloc què prèviament hagin informat a les autoritats. L'incompliment, ha advertit, podria suposar una multa de 1.000 lliures (més de 1.100 euros).





"No permetrem que una minoria imprudent posi en perill la nostra recuperació", ha subratllat Patel, que ha afirmat que aquestes mesures, que s'aplicaran únicament a Anglaterra -en altres territoris dependria dels governs locals-, són "proporcionades i temporals" .





Per la seva banda, el primer ministre, Boris Johnson, ha demanat a tots aquells que tinguin símptomes de COVID-19 que se sotmetin a un test. Així mateix, ha aprofitat l'ocasió per justificar la decisió d'introduir mesures de quarantena per frenar l'expansió del virus.





Si bé no s'ha pronunciat sobre la possibilitat que els britànics puguin viatjar a l'estranger durant l'estiu, ha alertat del perill que suposen els casos importats. "Ara que estem avançant en la lluita contra el virus és possible que els casos importats constitueixin una major proporció de tots els contagis", ha assenyalat abans d'afirmar que "cal prendre mesures per impedir que això provoqui una segona onada".





No obstant, ha posat sobre la taula la possibilitat que el Govern permeti el flux de viatgers amb països que presentin un baix nombre de casos de coronavirus. En aquest sentit, ha recalcat que per reduir significativament l'avanç del coronavirus cal una "acció internacional efectiva".





Johnson, que ha dit que acudirà a una cimera global sobre el desenvolupament de vacunes per a la COVID-19, ha instat la població a reunir-se amb familiars i cercles pròxims en llocs oberts tot i el mal temps. "Precisament el Govern ha relaxat les restriccions per mantenir trobades en llocs oberts perquè hi ha molt menys risc de transmissió que en espais tancats", ha subratllat.