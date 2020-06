Alemanya segueix recomanant no viatjar a Espanya

El Govern d'Angela Merkel va desaconsellar els viatges el 17 de març, en plena escalada de la pandèmia de coronavirus, però considera que la millora de la situació epidemiològica permet retirar els avisos emesos per 29 països, entre els quals figuren, a més dels de la UE, Regne Unit, Islàndia i Liechtenstein, països que juntament amb Noruega --fora de la llista-- completen la zona Schengen.

















Maas ha explicat que l'executiu alemany mantindrà en aquestes properes dues setmanes discussions amb els països de destinació i, "de moment", no veu possible valorar-los a títol individual. Sí que ha apuntat que, a l'igual que "un avís de viatge no és el mateix que una prohibició", "una recomanació de viatge no és una invitació a viatjar".





El document aprovat aquest dimecres anticipa que els avisos podrien tornar a emetre si empitjora la pandèmia, segons l'agència DPA, que estableix la 'línia vermella' en 50 nous contagis per cada 100.000 persones en un termini d'una setmana. En aquest sentit, Maas ha advertit que pot haver noves "mesures de protecció".





ESPANYA NEGA DESACORD





Per la seva banda, la ministra espanyola d'Afers Estrangers, UE i Cooperació, Arancha González Laya, ha afirmat al seu compte de Twitter que ha parlat amb Maas i que tots dos han acordat que quan Espanya permeti l'ingrés de turistes en el seu territori Alemanya aixecarà aquesta recomanació de no viatjar a país.





Fonts diplomàtiques espanyoles han assegurat a Europa Press que no hi ha malestar algun en cap dels dos països, que les mesures estan consensuades i que obeeixen a la reciprocitat, una paraula que també ha utilitzat González Laya en el seu missatge.





El Govern espanyol preveu obrir les fronteres a l'turisme procedent de la UE el proper 1 de juliol, una vegada que acabi la 'desescalada' a tot el territori nacional. En aquest moment es posarà fi també a l'obligació que tot el que entri a Espanya compleixi una quarantena de 14 dies i que va començar, precisament, quan va començar a relaxar el confinament.





L'Executiu tampoc descarta que algunes regions d'Espanya obrin abans seves fronteres als viatgers procedents de l'àrea Schengen. Es tractaria, per exemple, de les illes que acabin abans el seu procés de desescalada, que tenen millor situació epidemiològica i que, a més, per la seva situació geogràfica poden ser una mena d'experiència pilot.





Alemanya és el segon emissor de turistes cap a Espanya, amb 11 milions de viatgers el 2019, només per darrere dels 18 milions que van procedir del Regne Unit i en un nivell similar a el de França.