La Unió d'Oficials de la Guardia Civil acusa Jaume Roures d'injúries i calúmnies

Les declaracions de Jaume Roures al programa 'FAQS' de la televisió autonòmica de Catalunya, TV3, li han costat ja una querella criminal. L'ha interposat la Unió d'Oficials, una associació professional de la Guàrdia Civil.













Des de la Unió d'Oficials consideren que aquestes declaracions van ser "gravíssimes", i per això no van a romandre "impassibles davant l'intent d'embrutar l'honor de la Guàrdia Civil, que l'únic que fa és complir fidelment els manaments constitucionals, vetllant per la seguretat ciutadana i per les llibertats pública s ".





Han presentat la querella criminal davant el jutjat d'instrucció de Barcelona que correspon per torn i demanen que es procedeixi a investigar a Roures "per calumniar i injuriar a la Guàrdia Civil".





Roures va ser convidat a el programa d'anàlisi de l'actualitat 'FAQS - Preguntes freqüents', que el passat dissabte a la nit va abordar la polèmica en la Guàrdia Civil desfermada amb el cessament de l'coronel Diego Pérez dels Cobos. Roures va carregar durament contra la Guàrdia Civil, i aprofitant la maror sobre els informes de la investigació de l'8-M, van insistir en què l'Institut Armat "manipula informes", ja sigui per acusar els organitzadors de l'1-O, a 'els Jordis ', als radicals dels CDR detinguts per preparar explosius.