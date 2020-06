Microsoft acomiada periodistes per reemplaçar-los per intel·ligència artificial

El gegant informàtic Microsoft ha optat per acomiadar un grup de periodistes a la seva seu de Regne Unit i reemplaçar-los per intel·ligència artificial.









Per això ha decidit que els 30 professionals que fins ara anaven seleccionant les notícies que es distribueixen per mitjà de l'agregador de MSN i del navegador Edge deixin de treballar a l'empresa i la seva funció la porti a terme una màquina. Des de la companyia s'assegura que aquesta decisió no tenen res a veure amb la crisi del coronavirus i que es tracta d'un simple ajust de recursos en aquesta àrea.





Els 30 periodistes acomiadats tenien com a principal missió seleccionar les notícies que publiquen els mitjans de comunicació per distribuir-les a través de MSN i Edge. A més, exercien tasques d'edició de les notícies per adaptar-les al criteri editorial de la companyia.





Per contra, Microsoft ha optat per apostar per l'agenda informativa per Linkedin, pel que compta amb 76 professionals a 15 països. Aquests s'encarreguen tant de fer una selecció manual de notícies per a un resum que arriba a 46 milions d'usuaris a 96 països, com a la creació de contingut original amb el qual complementar la seva oferta informativa.





Ara està per veure si la multinacional nord-americana opta per aplicar la mateixa política que ha aplicat al Regne Unit a la resta de països. El principal problema amb què es pot trobar Microsoft és que el sistema de selecció automàtica de notícies pot veure afectat per la proliferació de titulars tramposos que són capaços d'enganyar les màquines i oferir als usuaris informacions falses, les famoses fake news. Empreses com Apple News i Facebook continuen confiant en persones per dur a terme aquest tipus de treballs.