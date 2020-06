Montilla compareixerà davant del Parlament pel seu fitxatge per Enagás

L'expresident de la Generalitat José Montilla compareixerà al Parlament de Catalunya per donar explicacions pel seu fitxatge per l'empresa Enagás. Aquesta compareixença ha estat demanada per diversos grups de la cambra , Ciutadans, CUP i Junts per Cat.









Si finalment es confirma que entra a formar part de l'consell d'administració d'Enagás, Montilla ja ha anunciat que renunciarà a la seva pensió com expresident, tot i que mantindrà oberta la seva oficina i continuarà realitzant les funcions que li corresponen pel seu càrrec. També ha assegurat que les tasques com a conseller de l'empresa no les durà a terme al seu despatx.





Carles Riera, líder de la CUP al Parlament, ha assegurat que la seva petició és perquè Montilla "doni explicacions" per les "portes giratòries, la duplicitat de càrrecs i de sous" i per la seva incorporació "a una de les empreses que vulneren el dret de tota la població de gaudir dels subministraments bàsics i que neguen el subministrament a les famílies més vulnerables".





Per la seva part, JxCat va anunciar la seva pròpia petició de compareixença de l'expresident per la seva entrada al consell d'administració d'Enagás. Si bé, el grup posconvergent assegura que el seu escrit té a veure amb el passat del mandatari socialista com a ministre d'Indústria (2004-2006) i el projecte Castor -el seu nomenament ha generat també malestar al partit valencià Compromís per aquest motiu-, més que pel fet de ser un antic inquilí de Palau.





Per la seva banda, Ciutadans també ha demanat la seva compareixença perquè l'expresident expliqui la seva incorporació al consell d'administració de l'empresa Enagás.





La sol·licitud del primer partit de Parlament concreta que l'objectiu de la compareixença és per "exposar la seva visió sobre la compatibilitat de mantenir una dedicació en el sector privat i beneficis derivats de la normativa autonòmica d'expresidents de la Generalitat de Catalunya".