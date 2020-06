Nacho Vidal afirma que no practica xamanisme i se sent "molt afligit" per la mort del fotògraf

L'actor de cinema per a adults Nacho Vidal es troba "molt afectat i afligit" per la mort d'un fotògraf després d'inhalar vapors de verí de gripau, que considera un "lamentable accident". Així mateix, el conegut intèrpret valencià nega que practiqui "xamanisme".









Així ho ha asseverat el lletrat de Vidal, Daniel Salvador, de Vosseler Advocats, que ha remarcat la "col·laboració total" del seu client amb les forces de seguretat i la justícia.





L'actor porno es troba actualment en llibertat provisional "sense cap mesura cautelar" -apunta el advocat-- després de comparèixer divendres passat en un jutjat de Xàtiva (València) per la seva presumpta implicació, al costat de dues persones més, en un homicidi imprudent durant la celebració d'un ritual místic basat en la inhalació de vapors de verí de gripau ocorregut al juliol de 2019 a la localitat valenciana d'Enguera.





Al respecte, l'advocat ha explicat, que Nacho Vidal es troba "profundament afligit" pel que va ser "un lamentable accident", ja que "absolutament ningú creu que no fos un acte voluntari" de la persona morta, per la qual ha mostrat "el més gran dels respectes tant per a ell com per a la seva família".

















En aquest sentit, d'acord a aquesta font, el fotògraf hauria buscat un lloc per consumir la substància i ha negat que Nacho Vidal exerceixi "com xaman" o "vengui rituals". "No hi ha cap contraprestació econòmica", ha incidit.





GRIPAU Bufo alvarius

Aquest dimecres ha transcendit que la Guàrdia Civil va iniciar aquesta operació després de la mort de l'fotògraf José Luis Abad, després d'inhalar els vapors del verí de gripau bufo alvarius.

Amb la culminació de la investigació desenvolupada durant onze mesos, es va poder constatar, manté la Benemèrita, "l'existència d'un delicte d'homicidi per imprudència i un delicte contra la salut pública, suposadament comès per qui van organitzar i van dirigir el ritual".

Per aquests fets es va arrestar Nacho Vidal i a dos persones del seu entorn --un familiar seu i un treballador--. Tots estan en llibertat provisional.