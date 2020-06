Aigua és vida a punt de rebre una altra patacada a Europa

En uns dies, sembla ser, que la plataforma Aigua és Vida a la seva insistència davant la Comissió de Peticions de el Parlament Europeu rebrà un nou "no" a les seves pretensions de rebocar la societat mixta Aigües de Barcelona. Una batalla, llarga en la qual sempre ha sortit perdent.









Eloia Badia en la seva etapa a Aigua és Vida donant una roda de premsa.





Segons ha pogut saber, CatalunyaPress, les dades aportades per Aigua és Vida "no són noves per a un nou pronunciament", de manera que, el més problable és que la resposta a la votació de la Comissió Europea sigui la mateixa que al febrer i l' aplicació de la normativa de la UE, a Europa no es debat sobre sentències fermes, com la que el Suprem va resoldre sobre la qüestió.





En el seu moment la representant de la Comissió Europea, Dita Collinsova , va afirmar que "el Tribunal Suprem d'Espanya, mitjançant quatre sentències, ha declarat la legalitat d'aquest procés, de manera que la Comissió Europea considera que és un tema resolt".





Així mateix les Directives europees "contemplen la possibilitat d'adjudicar directament contractes, entre altres motius, quan hi ha drets d'exclusivitat -com és el cas de Barcelona-, tal com, havia explicat el Tribunal Suprem en el seu dictamen" el que comporta tot de la validació en una nova resposta al fet que la Comissió Europea no dugui a terme cap actuació en aquest cas, més enllà d'escoltar les parts i estudiar la documentació per si hi ha alguna novetat, que no és el cas.













Cal recordar que Aigua és Vida va acudir a la Comissió de Peticions del Parlament europeu amb la finalitat de donar-li la volta a l'inrevés rebut davant el Tribunal Suprem, que ha desestimat el seu recurs de nul·litat en relació a la creació de l'empresa Societat General d'Aigües de Barcelona, l'operador metropolità de l'aigua.





Tot avalat per reiterades sentències judicials que han donat el vistiplau a la creació de la societat participada per Agbar (70%), Criteria (15%) i l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB, 15%).





Aigua és Vida, una plataforma que s'autodenomina ciutadana, les ONG fundadores reben ingents quantitats de subvencions públiques de l'Ajuntament de Barcelona, amb l'aplaudiment de el regidor, Eloi Badia, ex membre de la mateixa, van decidir recórrer a les institucions comunitàries a la recerca d'un suport que va negar-dues vegades consecutives per falta d'arguments no jutjats davant els tribunals espanyols, que han emès els seus perceptives sentències, respectades en les institucions europees, com les de qualsevol altre país membre.





A la Comissió de Peticions de la Comissió Europea tenen clar que "quan es tracta de temes enjudiciats entenem que no té competència la Comissió. Té la competència el poder judicial de cada un dels estats membres. A fi a la divisió dels poders que exigeix tota democràcia i Europa és una gran democraci a ", ha manifestat la seva presidenta, Dolors Montserrat a CatalunyaPress fa dotze dies.





La decisió la prendran la majoria dels grups, per vots, "i si la majoria dels grups volen que es mantingui tancat, es tancarà la petició", va afirmar Dolors Montserrat , presidenta de la Comissió de Peticions de la UE. Sobre aquest tema a la Comissió, sembla ser que mantindrien el seu suport a Aigua és Vida, el grup dels verds europeus, en el qual està incorporat Podem.





Al febrer la majoria de Grups polítics europeus va demanar que es tanqués la petició d'Aigua és vida "i ara mateix està tancada" i una vegada "estudiada la nova documentació aportada" el més problable que es mantingui en aquest estat, segons han informat fonts diverses a CatalunyaPress "es tancarà per falta de competència perquè és un poder judicial i segon perquè estava resolt per l'Alta institució judicial d'Espanya, que és el Tribunal Suprem".