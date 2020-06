La Diputació concedeix crèdits per valor total de 175.000 euros a l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat

En el marc de la Caixa de Crèdit que impulsa la Diputació de Barcelona, la corporació ha concedit dos crèdits per valor total de 175.000 € a l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat. En concret, són per a finançar la millora dels parcs infantils (130.000 €) i l’adaptació de passos de vianants a la via pública per a l’eliminació de barreres electròniques (45.000 €).













La Caixa de Crèdit és un instrument de cooperació local que té l’objectiu d'atorgar crèdits als ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i mancomunitats de municipis de la demarcació per al finançament de noves inversions, el dèficit de finançament en inversions executades i les operacions incloses en un Pla de Sanejament o Econòmic i Financer.





Cada govern local pot demanar fins a 200.000 € cada any, amb l’excepció dels municipis inferiors a 1.000 habitants, que podran superar aquest límit i sollicitar l’import necessari per cobrir les seves necessitats de finançament. El tipus d’interès és al 0%, amb una amortització màxima de 10 anys i una carència d’un any des de la data de concessió.