Per garantir el futur de la planeta és prioritari tenir cura de la natura i preservar la seva diversitat

Protegir la biodiversitat i lluitar contra l'escalfament global formen part del mateix esforç per garantir el futur de la planeta. La rica varietat de formes de vida del nostre planeta ens proporciona aigua, aire, i aliments, és font de coneixement científic i de medicaments, i contribueix a mitigar els efectes del canvi climàtic. Tenir cura de tot això és la nostra obligació i a més és la millor inversió per aconseguir un món més segur, sa i habitable.









El Dia Mundial del Medi Ambient , que se celebra cada 5 de juny, posa en aquest 2020 l'accent en la relació entre biodiversitat, canvi climàtic i salut. Els episodis de sequera seguits de pluges torrencials, com la recent tempesta Glòria, i, sobretot, l'actual pandèmia del Covid-19 constitueixen una poderosa crida d'atenció perquè reflexionem sobre els efectes d'un creixement desmesurat que degrada els ecosistemes i ens deixa desprotegits davant de noves amenaces.





Imatges que del temporal Glòria a Catalunya.





L'aigua, element indispensable per a la vida, és fonamental en aquesta batalla. Aigües de Barcelona , fidel al seu compromís amb el medi ambient, incorpora solucions basades en la naturalesa i transforma les infraestructures del cicle integral de l'aigua en infraestructures verdes , potenciant les zones enjardinades i la repoblació d'espècies autòctones de flora i fauna. Així mateix, desenvolupa solucions tècniques per a la protecció de litoral i les aigües costaneres, i protegeix els aqüífers mitjançant la seva recàrrega artificial.





Per combatre el canvi climàtic i l'escalfament global, Aigües de Barcelona compra energia verda i produeix energia renovable (21.228.583 kWh generats el 2019), contribueix a la mobilitat no contaminant amb una flota de 131 vehicles sostenibles i avança cap a la neutralitat de carboni amb una reducció del 41,20% en les seves emissions respecte a 2015.





En la seva aposta per l'economia circular i la innovació tecnològica, la companyia és pionera al món en la transformació de les depuradores en Ecofactories , un model que dóna valor a tots els residus i garanteix l'autonomia energètica de les plantes. Així mateix, defensa la utilització d'aigua regenerada, augmentant la capacitat de reutilització per a diferents usos.









Mantenir l'equilibri al planeta requereix l'esforç i la col·laboració d'administracions, empreses i persones. És per això que Aigües de Barcelona impulsa aliances amb altres companyies i iniciatives públiques i privades per promoure les ciutats intel·ligents i resilients a Catalunya, preparades per a fer front a les noves condicions derivades del canvi climàtic. En aquest context, es fa més necessari que mai la inversió en infraestructures verdes.





Protegir la riquesa dels nostres ecosistemes i lluitar contra el canvi climàtic és avançar cap a un món millor, més sostenible i on la solidaritat preval per sobre dels interessos particulars. Perquè tots els éssers que poblem la Terra formem part d'aquest miracle compartit que és la vida.