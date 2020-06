El Govern central adverteix: tots els partits de la Lliga han de ser a porta tancada

La possibilitat que en els estadis de futbol permetin l'accés del públic als partits de futbol està pràcticament descartada. Això és almenys el que defensa el Govern. Encara que alguns camps estiguin situats en zones en què la desescalada estigui més avançada, el responsable del Ministeri de Cultura i Esports, José Manuel Rodríguez Uribes, ha afirmat que "la tornada del futbol ha de ser inicialment sense públic".









Segons el ministre, això ha de ser així independentment de la situació geogràfica de l'estadi per preservar la igualtat en la competició. "Una regla fonamental és la igualtat d'armes entre tots els equips", ha assegurat Rodríguez Uribes en una entrevista a la Cadena Ser.





Tot i que ha reconegut que la decisió última serà dels responsables de les comunitats autònomes, que passen a gestionar la desescalada un cop assolida la fase 3, el ministre considera que per prudència s'han de mantenir els estadis tancats al públic. "Hem de combinar el criteri de salut, que es garanteixi la igualtat d'armes entre els equips i que les comunitats autònomes decideixin. En aquest moment tot és progressiu i hem de començar amb els partits a porta tancada", ha assegurat.





El ministre ha advertit que no fer-ho seria córrer un risc i que el més important en aquests moments és preservar la població d'un rebrot d'infeccions pel coronavirus: "Les presses no són bones conselleres. És un bon signe que hi hagi aquestes ganes de tornar a la normalitat per part de tots, però estem parlant de salut. El percentatge d'immunitat no és molt gran, hem de ser molt prudents ".





Rodríguez Uribes també ha demanat prudència als aficionats i ha reconegut que en el Govern central hi ha un cert temor que els seguidors d'un equip es concentrin a la rodalia dels estadis on es disputa un partit. "És clar que és una cosa que ens preocupa", ha afirmat. "Cal fer molta pedagogia per conscienciar i que aquesta situació no es produeixi. La pandèmia no ha desaparegut. Els delegats governs hauran d'actuar per evitar aquestes aglomeracions", ha conclòs.