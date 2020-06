El president Torra compara l'Estat amb el príncep de Lampedusa

Torra ha emès un tweet on denuncia que la coalició PSOE-PODEMOS s'asembla molt al famós príncep que feia tot el possible perquè res canviés.





En aquest sentit ha dit el presdient català "Vaja. El príncep de Lampedusa era un aprenent destraler del govern espanyol. Ningú com aquest govern del PSOE-PODEMOS assoleix tal perfecció en l’art de fer que tot canviï perquè tot continuï igual -de centralitzat.

Que tot canviï perquè tot segueixi igual"

















QUI ÉS EL PRÍNCEP DE LAMPEDUSA





Des de fa mig segle existeix una interessant figura literària per a descriure l'astúcia conservadora davant el canvi: Lampedusa . Un canvi lampedusiano és aquell que descriu un cercle i torna a col·locar les coses al punt de partida, almenys en aparença. Aquesta paraula d'origen sicilià torna a ser utilitzada amb profusió.





La frase “Si volem que tot segueixi com està, és necessari que tot canviï”, la va escriure Giuseppe Tomasi di Lampedusa en la novel·la “El Gatopardo”, una de les grans obres de la literatura italiana del segle XX.





Tomasi di Lampedusa (1896-1957), duc de Palma i príncep de Lampedusa, va ser un noble sicilià, autor d'aquesta única novel·la, ambientada en la seva terra natal durant la Unificació Italiana de 1861. Al seu torn, Lampedusa és el nom d'una de les illes més meridionals d'Itàlia (a 205 km. de Sicília i a només 100 km. de les costes de Tunísia). Geogràficament africana, és una petita illa coneguda aquests últims anys per ser el punt d'arribada de milers d'immigrants provinents de Líbia i Tunísia sense documentació.





















Giuseppe Tomasi di Lampedusa va morir en 1957 abans de veure publicada la seva obra. El Gatopardo, el més àgil dels felins, és l'emblema dels Salina, una aristocràtica família siciliana que assisteix a l'ensulsiada de l'Absolutisme borbònica a la Itàlia meridional. La història del príncep Fabrizio Salina, en el trànsit del regne de les Dues Sicilias a la Itàlia Unificada, després del llegendari desembarcament de Garibaldi en Marsala, no va agradar a les grans cases editorials. Van rebutjar la novella, les editorials Einaudi i Mondadori, dues de les grans columnes del temple cultural italià.





Mort l'autor, el manuscrit de “Il Gattopardo” va acabar oblidat en una caixa forta del Cercle Italià del Llibre, a Roma. Ho va rescatar de les teranyines Elena Croce, sòcia del citat club. Elena, filla del gran filòsof italià Benedetto Croce, va lliurar el text a un amic escriptor anomenat Giorgio Bassani, que en aquell moment treballava per a l'editorial Feltrinelli, amb seu a Milà. Entusiasmat, Bassani va aconsellar la seva immediata publicació. El llibre va tenir un èxit fulgurant. Una primera edició de 30.000 exemplars es va esgotar en pocs dies. Feltrinelli havia donat en el clau. Un any després, en 1959, “Il Gattopardo” obtenia el Premi Strega, el més prestigiós guardó de la literatura italiana. La crítica es trobava perplexa i dividida. Destacats periodista i escriptors d'esquerra, com Elio Vittorini, Alberto Moràvia i Mario Alicata (màxim responsable de la comissió de Cultura del PCI) van ratllar la novel·la de “decadent” i “reaccionària”. El poeta Eugenio Montale, futur premi Nobel de Literatura (1975) va ser un dels primers a defensar la seva gran qualitat literària.





“El Gatopardo” va tenir un segon triomf amb l'excellent versió cinematogràfica dirigida per Luchino Visconti, amb Burt Lancaster, Alain Delon i Claudia Cardinale en els papers principals.

Segona paradoxa: l'aristòcrata Visconti, gran creador d'atmosferes decadents, era un cineasta d'esquerres, molt pròxim al PCI, al qual poc van importar els recels dels seus correligionaris. Va fer una gran pel·lícula. En el film, el passatge clau de la novel·la transcorre amb gran rapidesa. El moment en què el jove Tancredi li diu al seu oncle, el príncep Salina, que cal fer costat als revolucionaris garibaldinos perquè les coses segueixin en el seu lloc a Sicília.





Feltrinelli, Bassani i Visconti van erigir el mite de Lampedusa i a Itàlia va començar a parlar-se de “gattopardismo” en referència al canvi cínic el fons del qual pretén que les coses continuïn igual.





XOC ENTRE GOVERNS PER LA NOVA NORMALITAT





El ministre de Sanitat, Salvador Illa, reitera que les comunitats assumiran la gestió dels seus territoris quan estiguin en fase 3, però que la mobilitat dins i entre les autonomies continuarà en mans del govern espanyol. Sobre la mobilitat interna més enllà de les unitats territorials –en el cas de Catalunya, les regions sanitàries-, ha dit que les comunitats en fase 3 podran demanar-la quan assoleixin aquesta etapa.





















D’altra banda, Illa ha avançat que la reserva estratègia espanyola en la qual treballa l’executiu espanyol preveu comptar amb material sanitari per un període d’entre 6 setmanes i 2 mesos, a banda de les reserves que ja estan fent les comunitats autònomes.





Pel que fa a la mobilitat, ha detallat que podran demanar-ho i que “si es donen les condicions adequades”, podran fer-ho. A més, ha reiterat que sota el seu criteri també quedarà decidir l’avenç a la nova normalitat però ha demanat prudència tenint en compte que “tothom sap” que la mobilitat és un vector de transmissió.





Davant aquesta situació de dependencia de l'Estat, el president, Quim Torra se sent atat quan al seu Govern demana la gestió de la crisi del Covid-19 des de el primer moment. Davant les demandes de la Generalitat, l'Estat ha anant fem consesions con l'obertura per Regions Sanitaries demanada per Catalunya i peticions de mobilitat entre Barcelona i les regions adyacents.





