Les infermeres demanen que es dobli el personal de Familiar i Comunitària de Primària

La Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFICC) ha reclamat que es dobli el nombre de personal en Infermeria Familiar i Comunitària (IFIC, per les seves sigles en català) a la plantilla de l'atenció primària.









Mapa de CAPS de Catalunya





En un comunicat aquest divendres, l'associació ha criticat les xifres que la consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés , va facilitar dimecres al Parlament, que mostraven un increment de la plantilla d'atenció primària de 436 professionals --21 IFiC-- .





Ha alertat que "la insuficient dotació de IFIC (Infermeres de Família i Comunitàries) i la seva absència en els espais de decisió afecten directament a la salut de la població i poden aflorar problemes sanitaris que fins ara estaven controlats".





La crisi per la COVID-19 ha evidenciat, encara més, com és de necessària l'aportació específica i les competències avançades de les Infermeres de Família i Comunitària (IFIC) en benefici de la població que atenen per tot això "COIB i AIFICC exigeixen que es faci efectiu el reconeixement de la categoria professional d'aquesta especialitat ".









LES INFERMERES RECLAMEN CATEGORITCEN ELS SEUS LLOCS ESPECÍFICS





Aquest dijous a més les infermeres especialistes en Família i Comunitària han demanat a l'departament de Salut català que els reconeguin la categoria que els correspon i que reclamen des de fa vuit anys.





"Ja fa vuit anys que ens trobem sense la voluntat política de categoritzar els llocs específics de les IFIC"





L'any 2005 es va reconèixer l'especialitat IFIC i al maig de 2011 es va iniciar la formació de les primeres Infermeres Intern Residents i, fins ara, s'han format vuit promocions, amb més de 260 infermeres i infermers.





A Catalunya s'han acreditat diverses unitats docents multiprofessionals d'atenció familiar i comunitària i cada any s'ofereixen, "de manera molt discreta", diuen les infermeres, més places per a la formació però, en canvi, "no s'ha avançat en la catalogació de llocs de treball en els quals es poden incorporar les IFIC després d'acabar la formació especialitzada ".













Des del Col·legi Oficial d'Infermeres de Barcelona i l'Associació d'Infermeres de Família i Comunitària considern que "són nombrosos els discursos de polítics i gestors sobre la importància de les infermeres especialistes, però tot queda en paper mullat"