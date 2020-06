Ferdinand Oyono: "El boy", la vida d'un nen camerunès en temps de la colònia

Les antigues societats colonials europees a Àfrica van crear una àmplia panòplia d'oficis servils que eren una forma d'explotar laboralment a la població nativa. Una d'ells era l'ofici de boy que normalment exercia un adolescent de raça negra -excepcionalmente una noia, encara que en aquest cas el servei podia tenir altres connotaciones- i que consistia en la prestació d'un treball domèstic. És a dir, era com una mena de criat. En Güera, població meridional de l'antic Sàhara espanyol, als anys setanta de segle XX s'introduïen il·legalment des de Mauritània alguns nois joves procedents d'altres països africans que treballaven com criats a les cases dels sahrauís i també d'algun espanyol. Se'ls coneixia col·loquialment com boys i percebien un modest estipendi que crec recordar era d'unes 1.000 pessetes, a més de la manutenció i l'habitatge.





Res a veure aquests últims boys amb els d'èpoques pretèrites, quan el règim colonial s'exercia amb extraordinària duresa en els territoris sota administració francesa. Un d'ells, el Camerun, inicialment colònia alemanya però, que després de la derrota d'aquest país a la primera guerra mundial, va quedar sota mandat de la Societat de Nacions que va encomanar la seva administració en part a Gran Bretanya i en part, a França. És en aquesta última zona en la qual l'escriptor camerunès Ferdinand Oyono situa el protagonista de la seva novel·la "La vida d'un boy" que publica en traducció catalana Wanáfrica edicions.





Toundi, adolescent de l'ètnia maka que pertany a l'tronc bantú, fuig de la seva família a causa de tracte vexatori que rep del seu pare i és protegit per un sacerdot catòlic, el pare Gilbert, en la missió de Dangan. Amb la mala fortuna que el religiós mor aviat en un accident de trànsit i llavors el noi és contractat pel comandant francès de la regió, un personatge atrabiliario, imprevisible i menyspreador. La seva situació empitjora quan arriba d'Europa la dona de l'comandant, una nimfòmana que li posa les banyes amb un altre europeu, el director de la presó, situació que Toundi i la resta dels treballadors nadius de la residència estan obligats a contemplar en silenci però que a el noi li produeix la malvolença de la senyora.





A el final és acusat injustament d'un robatori i cau en mans de l'amant de la dona, que li empresona i mana assotar fins a quedar a la vora de la mort. Es salva ocasionalment d'ella quan, internat a l'hospital aconsegueix fugir de nit fins a trobar refugi en la Guinea espanyola.





Oyono descriu amb mestria l'odiós racisme colonial que imposava una separació abismal entre blancs i negres (el que no impedia la cohabitació d'alguns europeus amb dones natives), el menyspreu generalitzat dels europeus cap als nadius, considerats apriorísticament vagues, ignorants i lladres i la contrarèplica d'aquests, que es burlaven d'aquells en la llengua materna que els seus amos no entenien -entre altres raons, per la seva condició de "incircumcisos" -, en contrast amb la vida aïllada de la població blanca que es reuneix, tafaneja i critica al "club europeu" de la ciutat. El llibre és, per tant, una denúncia de sistema colonial, de l'explotació de la població nativa, de les injustícies que pateix i de les arbitrarietats i maltractament que suporta. També d'una evangelització punt menys que forçosa, el missatge religiós no coincideix després amb la conducta dels colonitzadors.





L'autor introdueix elements satírics com el de l'orgull de l'líder local satisfet per haver estat admès a seure entre els blancs, els dubtes punyents de per què les dones blanques valen més per a alguns nadius que les negres, mentre que altres són incapaços d'advertir bellesa en una dona blanca, la incomprensible raó per la qual els blancs prohibeixen als nadius tenir relacions amb dones de la seva raça, la sorpresa de l'boy quan diu "jo creia que els blancs i els negres no podíem dormir junts", o la divertida escena a que els nens de l'escola interpreten una cançó en una llengua inintel·ligible que no és ni francesa, ni nativa, un veritable "pichinglis". I, en fi, l'estupefacció dels camerunesos a l'comparar la colonització alemanya i la francesa i comprovar que "només ha canviat la llengua".