VÍDEO: La Macarena de Los del Río convidada inesperada en les manifestacions dels EUA

El 1993, dos sevillans van ser els autors de tot un fenomen viral a nivell mundial, van ser Antonio Romero Monge i Rafael Ruiz Perdigones, integrants del duo Los del Rio, que van aconseguir un èxit de masses amb la seva cançó Macarena.













Tan enganxosa va ser la cançó i la seva peculiar ball que fins Bill Clinton la va utilitzar com a sintonia de la seva campanya electoral. I després d'Estats Units, la cançó es va propagar per tot el món. Fins a la Xina, on adoren a aquests dos cantants espanyols.





20 anys després, la cançó Macarena ha tornat a escoltar-se en Estats Units, com a símbol de pau, en un context amb infinitat de protestes per la mort de George Floyd, un home de raça negra que va morir després que un policia aprisionara seu coll amb la cama durant 8 interminables minuts.





La Guàrdia Nacional dels EUA ha decidit ballar "La Macarena" just abans de el toc de queda unint-als manifestants per a continuació començar a dispersar la gent.

























Un tuiter, fins i tot, ha proposat que a Los del Rio siguin nominats al Nobel de la Pau. Se sumen així a el trio d'espanyols més cèlebres en aquests moments de tensió. El tercer és el xef José Andrés, fuet habitual de Trump, amic personal d'Obama i responsable d'una ONG que ha donat ja 20 milions d'àpats gratuïts als Estats Units coincidint amb la pandèmia i amb els disturbis.





El famós cuiner es va passar pel plató d'Espejo Público a explicar la seva missió i, de passada, a llançar un missatge a Podem a l'respecte de les seves crítiques a Amancio Ortega. "És un home fet a si mateix, que ajuda a la gent. Necessitem molts com ell", ha sentenciat davant Susanna Griso.