Estem vivint una situació de violència simbòlica. En molt poques hores 2.500 persones van ser detingudes a EUA per les protestes en més de 75 ciutats a causa de la mort de George Floyd a mans d'un policia, i la indignació per això s'ha sumat el dolor pels més de 100.000 morts en aquest país a causa de la pandèmia Covid-19. En els enregistraments de la detenció del jove Floyd no s'aprecia cap violència fins que es troba emmanillat, i llavors aprofita un policia per tombar a terra i aixafar el coll amb el genoll. S'escolta a el jove dir que no pot respirar, i quan no té pols és dut a l'hospital i mor. Les últimes paraules de Floyd "no puc respirar! "Han encès al moviment Black Lives Matter (les vides de les persones negres importen) a sortir al carrer per protestar. No oblidem que el 99% dels agents que maten no són imputats, i que de l'1% restant tres quartes parts no són condemnats. Haurem de preguntar-nos, Qui exerceix la violència ?.

















Hi ha qui està fomentant un ambient de duresa. Bourdieu ho explicava mitjançant el concepte de "violència simbòlica", una cosa que comença per ser molt subtil i que és precisament el que el fa més perillós. La violència subtil és aquella que s'exerceix amb la complicitat tàcita de la societat que la pateix, per donar més poder als que l'exerceixen. I després va pujant de to.





El que estem veient en les televisions no és casualitat: s'està donant una enorme capacitat d'expressió a tots els que es manifesten amb violència. A tots els que desqualifiquen mentint, als quals s'insulten, als que violenten els drets dels que pacíficament volen manifestar els seus desitjos de viure en democràcia. Serà el que Hanna Arendt anomena la banalitat del malament o que el mateix mal s'ha apropiat del plasma per fer-nos més captius?.





Ens ha de fer pensar el que Trump hagi demanat màxima duresa els alcaldes i governadors, encoratjant a que quan "comencin els saquejos, comencin els trets". Ha reposat la Llei i l'Ordre que ja va imposar Nixon amb motiu de la guerra del Vietnam. Han passat moltes dècades i seguim ficats en la mateixa topada. És per meditar-? Què ens està passant ?.





Ens diu Marta Peirano que estem vivint un nou feudalisme. Un feudalisme de poders digitals, virtuals, telemàtics i dels mitjans, que ha estat capaç amb atraure milions i milions de ciutadans fent-los usuaris captius de tot el que circula pels mitjans. És un nou imperi, que s'expandeix per persones i entramats empresarials fins a ocupar tots els mitjans. Una flota tentacular de servidors que imposen la seva pròpia legislació. Ens movem sense saber-ho entre algoritmes, protocols i un exèrcit, que no és casual, de moderadors que actuen com a nuclis i estan asfixiant les nostres democràcies.





És un imperi amb les seves duanes d'intermediació que passen per les nostres ments i ens subordinen a les seves idees sense pagar cap peatge. És l'imperi de la vida digital, en la qual extreure les dades no és delicte excepte quan perjudica els senyors dels mercats. Quan es controla a una setena part la població mundial es pot parlar d'un perillós nou poder feudal.





Aquest imperi és un perill, perquè doblega els poders democràtics i treballa sense control per neutralitzar-los i fer que es autodestruyan. Precisem de vigilants, d'una democràcia forta, d'una participació dels ciutadans i ciutadanes que es constitueixin en defensa de les nostres formes de conviure pacíficament, sense practicar l'enfrontament perquè els que creen aquestes atmosferes ens porten de la violència simbòlica a la física. No podem caure en viure en un imperi amb un poder sense responsabilitat.