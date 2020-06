Montero assegura que la previsió de PIB de el Govern està dins dels escenaris del Banc d'Espanya

La ministra d'Hisenda i portaveu del Govern central, María Jesús Montero, ha subratllat aquest dilluns que les previsions sobre el PIB publicades pel Banc d'Espanya reflecteixen "forquilles àmplies", i que a l'escenari intermig hi ha la previsió del Govern central per a aquest any, que apunta a una caiguda de l'economia espanyola del 9,2%.









Segons les seves últimes projeccions, publicades avui, el Banc d'Espanya estima una "caiguda sense precedents" d'entre el 16% i el 21,8% de l'economia espanyola en el segon trimestre pel Covid-19, i calcula que, en un escenari de recuperació primerenca, el PIB espanyol cauria un 9% aquest any i repuntaria un 7,7% i un 2,4% el 2021 i 2022, respectivament, mentre que en un escenari de recuperació gradual la reactivació seria més lenta i l'economia retrocediria un 11,6% aquest any i creixeria un 9,1% i un 2,1% en els dos exercicis següents.





Montero, en declaracions a La Sexta recollides per Europa Press, ha posat èmfasi que l'economia espanyola "s'està recuperant" i ha afirmat que "la millor garantia" perquè el PIB no caigui tant i la recuperació s'acceleri és tenir un segon semestre d'any "lliure" de coronavirus i sense rebrots de cap tipus.





La ministra ha assenyalat que aquest any es produirà una caiguda profunda de l'economia, però ha assegurat que "en dos anys" Espanya ja podria estar registrant taxes de creixement similars a les que tenia al començament d'aquest any, quan encara no havia començat la crisi sanitària.





"El Govern [central] treballa per minorar la caiguda i facilitar la recuperació al més aviat possible perquè la crisi sanitària no es tradueixi en destrucció d'ocupació", ha assenyalat Montero.





Quan li han preguntat si hi haurà pujades fiscals a les classes mitjanes i treballadores, la ministra ha deixat clar que el programa de Govern de coalició no contempla aquesta mesura "en cap cas", sinó un pla perquè, al llarg de la legislatura, es construeixi un sistema fiscal més just, progressiu, en el qual paguin més els que més tenen i en què es revisaran algunes figures tributàries, com l'Impost sobre Societats.