Renfe no haurà de deixar seients buits entre viatgers a l'AVE

Renfe pot des d'aquest dilluns vendre la totalitat de les places dels trens AVE i Llarga i Mitja Distància que tenen seient assignat i tenen permesa la circulació, que no tindran així l'obligació de deixar seients buits entre viatgers, un cop publicada a corresponent Ordre de l' Ministeri de Sanitat.



D'aquesta manera, el s trens s'equiparen a l'avió, per al qual les recomanacions dictades per part la UE tampoc estableixen la necessitat de deixar seients sense ocupar entre passatgers.



També estan en la mateixa circumstància els autobusos interurbans de línia, als quals les autoritats sanitàries permeten també vendre totes la seva places des d'aquest dilluns, després que les tinguessin limitades des de mitjans de març.



En el cas del tren, l'ocupació establerta ha anat augmentant gradualment des del començament de la crisi i en virtut de l'inici del procés de desescalada.



Al principi, es va establir que Renfe només pogués vendre un terç el total de seients de cada tren. Aquest percentatge posteriorment es va elevar fins al 50%, de manera que l'AVE i la resta de trens havien de deixar buit el seient contigu a cada passatgers.



A partir d'aquest dilluns, la companyia ferroviària pública ja pot vendre la totalitat de les places dels trens que tenen permesa la circulació.



En aquest sentit, el nombre de circulacions i freqüències de trens interurbans, és a dir, que connecten diferents capitals, es manté limitat a un terç de l'oferta habitual de Renfe a circumstàncies normals, ja que encara no està permès el trasllat entre províncies si no és per causes justificades o de força major.



MASCARETA OBLIGATÒRIA DURANT EL VIATGE.

En un comunicat, Renfe recorda que és obligatori que els viatgers duguin la mascareta posada durant el viatge.



A més, i per raons de seguretat sanitària, la companyia indica que seguiran sense prestar els serveis a bord d'aquells trens que els tenien, com poden ser de restauració, repartiment d'auriculars i de premsa, i venda d'articles.