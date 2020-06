Canvi de lideratge en Ciutadans Catalunya?

Des de la marxa d'Inés Arrimadas a Madrid nomenada per Albert Rivera, Ciutadans, a Catalunya està tenint un perfil baix amb la seva substituta, Lorena Roldan, desapareguda en plena pandèmia del coronavirus. Segurament a Lorena li falten algunes qualitats per liderar un partit que no es troba en el seu millor moment a Catalunya.













Lorena Roldan va ser una aposta directa d'Albert Rivera que va voler substituir una dona per una altra. Aposta femenina per liderar el partit a Catalunya. És clar que la nova responsable no té l'encant polític de Arrimadas: li falta frescor, profunditat, coneixement, experiència política i li sobra arrogància. La seva carrera política ha estat meteòrica fins ara. Abans de Ciutadans va experimentar alguns vaivens ideològics. De votant socialista va passar a freqüentar les manifestacions independentistes amb estelada inclosa. Segons ella, ho feia perquè "anava pressionada pels seus caps". Treballava al servei jurídic de la Diputació de Tarragona. Després d'aquestes gestes va recalar a Ciutadans, on no va ser acollida amb grat per alguns dels seus companys.





Amb la marxa de Arrimadas, alguns polítics, amb més pes tenien aspiracions a liderar el partit, aspiracions que es van quedar en això. Des de Jordi Cañas que va caure en desgràcia per l'assumpte del seu cunyat - ara rehabilitat com eurodiputado- fins Carlos Carrizosa, a què molts consideraven el substitut natural per al càrrec.





A hores d'ara, la manca de lideratge ha creat malestar en el si del partit i es planteja la possibilitat d'un canvi en la formació. Qui pot dur a terme aquest canvi ?. Hi ha diversos noms sobre la taula: Carlos Carrizosa, Martin Blanco- un valor en alça consolidat-, i Espejo Saavedra.





Carlos Carrizosa és considerat com un polític que té bones relacions amb els grups de l'oposició. Els seus companys el defineixen com un autèntic lampista dins el partit, cap pensant de les estratègies i dels missatges d'algunes de les intervencions parlamentàries.





Tant Carrizosa com Espejo Saavedra eren les dues persones que Rivera havia deixat a Catalunya de suport a Inés Arrimadas. Treball que van realitzar els dos amb eficàcia, encara que amb el nomenament de Lorena van quedar bastant decebuts.





Martin Blanco, periodista i politòleg, es va donar a conèixer en les tertúlies radiofòniques i televisives, on es va posicionar a favor de Ciutadans i PP. Fitxat per Ciutadans, està realitzant un bon paper com a parlamentari i va guanyant pes.





Qualsevol dels tres pot ser una bona opció per liderar el partit taronja a Catalunya de cara a les eleccions autonòmiques que s'han de celebrar, sí o sí, abans que acabi aquest any i que Torra esgotarà fins a l'últim minut abans de convocar-les, digui el que digui ERC. Torra té la potestat per convocar-les, no es tornarà a presentar i està disposat a tot.





Amb la volta al centre que li ha donat Inés Arrimadas a Ciutadans, i depenent molt del candidat que presentin, la formació taronja pugui donar una sorpresa amb els seus resultats, tot i el que diguin les enquestes.





El canvi de lideratge a Ciutadans a Catalunya és necessari per recuperar la confiança dels seus votants i no pegar-se el gran patacada.





Deia J.Walters que "El lideratge és una oportunitat de servir, no de lluir-se"