Treball recorda que les empreses, com El Corte Inglés, que van pagar nòmines amb els diners públics no poden repartir dividends

Les empreses que han tirat de diners públics per pagar les nòmines dels seus ERTEs no poden repartir dividends entre els seus accionistes. Així ho estableix la Llei, però una part dels propietaris d'El Corte Inglés està pressionant el Govern perquè els permeti cobrar.





Així ho avança aquest dilluns El Confidencial, qui indica que la directiva ha contactat tant amb Marta Calviño, ministra d'Economia, com amb Yolanda Díaz, ministre de Treball per aconseguir l'exempció.





Fonts oficials del Ministeri de Treball consultades per Galiciapress indiquen que "no els consta" cap trucada amb aquesta finalitat. A més, afegeixen que "la prohibició per repartir dividiendos per a les empreses acollides a l'ERTO està recollida en el Reial Decret 18/2020 de prórorga de ERTO, a què El Corte Inglés es va subscriure".





UNA FUNDACIÓ BENÈFICA AMB INVERSIONS EN BANCS I EL GRUP PRISA

L'argument per arrencar-li a l'Executiu poder cobrar dividends és que el principal accionista, amb gairebé el 38%, és la Fundació Areces. El seu principal objectiu és "crear una sòlida estructura científica i tecnològica a Espanya, que permeti millorar la vida de les persones" . Atès que part dels ingressos de la Fundació van a la investigació mèdica, aquests emoluments podrien, per exemple, impulsar la lluita contra el coronavirus.





Ara bé, no tot el relacionat amb la Fundació Areces és filantropia. La Fundació disposa d'una àmplia cartera financera, de més de 10,5 milions d'euros segons els comptes de 2017 .





Així, la Fundació informa en els seus últims comptes publicades que tenia 7 milions en accions del Banc Santander, 1,2 a BBVA, 1,04 a Iberdrola i una participació en un dels grups periodístics amb més pes en la configuració de l'opinió públic espanyol, Prisa. Els actius de la Fundació Areces a Prisa havien suposat per a la Fundació unes pèrdues de més de 626.000 euros en aquells dies.





Si no es pot cobrar, seria la primera vegada que ECI suspèn el repartiment de dividend. Dividends que, malgrat l'empitjorament financer de el grup, van ser de 75 milions d'euros l'any passat.





Cal recordar que el 75% de la nòmina de 26.000 empleats de el grup es va pagar amb diners públics durant la seva ERTO, el més gran de la història d'Espanya, que conclou avui precisament. A més, ECI està gestionant un aval de l'estat per a un crèdit de més de 1.300 milions.





CONSEQÜÈNCIES POLÍTIQUES

Políticament, seria molt complicat per a l'Executiu explicar per què un grup que tira l'erari públic per pagar nòmines i aconseguir crèdits més barats a la fin reparteix beneficis entre els seus accionistes. Beneficis que a més acabarien en una persona jurídica que és accionista d'un dels principals actors mediàtics d'Espanya.





A més, els accionistes no són només la Fundació Areces, ja que entre ells també està Cartera de Valors IASA (controlada per la presidenta no executiva Marta Álvarez i la seva germana Cristina i participada per la seva rival i cosí Dimas Gimeno), un xeic qatarià Hamad Bin Jassim bin Jaber Al' Thani i la família García Miranda.