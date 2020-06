El nou informe del forense sobre el 8M diu que "l'hecatombe es veia venir" i que Illa i Simón coneixien la situació

El segon informe de metge forense adscrit al Jutjat d'Instrucció número 51 de Madrid afirma que "l'hecatombe a Espanya" que ha donat pas a la crisi sanitària per la pandèmia de coronavirus "es veia venir" des de setmanes abans de el 8 de març i que tant el ministre de Sanitat, Salvador Illa, com el director de el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), Fernando Simón, coneixien la situació.









"Un tsunami es preveu, se sap que vindrà perquè hi ha un fenomen previ, un terratrèmol amb epicentre al fons de la mar. La situació d'hecatombe a Espanya es veia venir. No només perquè 'a posteriori' és més fàcil d'analitzar, en sóc conscient, sinó perquè qui té coneixements epidemiologia -els professionals del CCAES- i es dedica a això domina els paràmetres predictius i no és una cosa imprevisible, com va afirmar una destacada dirigent en una entrevista ", explica el forense sense especificar a quina dirigent es refereix.





Així consta en el segon informe signat pel metge forense Julio Lorenzo Rego, amb data de 8 de juny i a què ha tingut accés Europa Press, dins de la investigació dirigida per la titular de Jutjat d'instrucció número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, que investiga un possible delicte de prevaricació pel qual ha imputat el delegat de Govern a Madrid, José Manuel Franco.





El document del metge forense adscrit al Jutjat d'instrucció número 51, retreu a les autoritats que va faltar autoprotecció dels ciutadans que van assistir a manifestacions com la del Dia de la Dona de el 8 de març perquè no es va alertar del "gran risc" que existia de encomanar el coronavirus. També recull que no es va fer una valoració de riscos com va demanar l'OMS el 14 de febrer, ni es va atendre a "algunes" de les recomanacions de l'alerta europea d'el 2 de març, actes que haurien disminuït "el dany a la salut" i "les conseqüències econòmiques i socials".





El metge forense ratifica les quatre conclusions de l'informe preliminar, del 19 d'abril, ja que des de la Delegació de Govern de Madrid, el 28 de febrer "es van disposar les mesures adequades per protegir les persones que treballen en aquesta institució". Aquell mateix dia, segons l'informe, "a la Delegació de Govern es coneixia la situació d'epidèmia i eren conscients del risc pels ciutadans".





El document assenyala que haver evitat manifestacions com la del 8M hauria frenat una "àmplia difusió" de la Covid-19, "de la mateixa manera que, haver advertit la població sobre el gran risc de contagi" hauria facilitat que els ciutadans "adoptessin les mesures higièniques necessàries per a la seva protecció en relació amb la gravetat de la malaltia ".





Al mateix document es diu que "no és possible saber si una persona que hagi assistit a qualsevol de les manifestacions" abans de l'estat d'alarma decretat el 14 de març i que resultés infectada pel Covid-19 "ho hagi estat en aquestes concentracions massives de persones o en un altre lloc, transport públic, establiments públics, etc.".





"En canvi", l'informe afegeix que "no es va instar els que comunicaven manifestacions o concentracions a la via pública en el període objecte d'investigació que disposessin l'avaluació de el risc sanitari que aquestes manifestacions comportaven, com recomana l'OMS des que es va instaurar l'epidèmia ".





CONEIXEMENT DE SANITAT I LA COMUNITAT DE MADRID

En dotze punts de conclusions, el metge forense qualifica d'"elevada" la possibilitat de contagi en manifestacions en què els "participants podien estar contagiant la malaltia sense ser-ne conscients, tot i que encara no tinguessin símptomes".





"Entre aquestes recomanacions cobra especial interès la mesura de distanciament social", continua el forense en el seu punt vuitè de conclusions, on sosté: "Aquestes qüestions prèvies i l'estat exacte en què ens trobàvem en cada moment eren coneguts per les autoritats sanitàries nacionals i de la Comunitat de Madrid ".





L'informe del forense Julio Lorenzo comença amb uns paràgrafs en què vol deixar clar que coneix l'"especial rellevància" d'aquest procediment judicial, que qualifica de "delicat" ja que afecta un "personatge públic", José Manuel Franco.





Ja des del principi, el forense introdueix valoracions personals com que és conscient que el cas s'ha tornat molt "mediàtic", que hi ha un "clima de certa crispació social" i que "es podria pensar que això influeix en algun sentit en la imparcialitat de l'informant".





Conclou aquest capítol afirmant "amb alleujament" que ni ell ni "cap persona" de la seva "àmplia família (mare, sogra, dona, cunyats, fills, néts, germans, oncles ni nebots) han patit ni el més símptoma de covid-19 ". "Ho dic per si algú pogués pensar que podria existir el més remot conflicte d'interessos", apunta.





Més endavant, en l'epígraf anomenat 'Consideracions mèdic forenses', Lorenzo resumeix en un índex els apartats a examinar, entre ells qüestions relatives al seu informe anterior, a "dies clau" o "advertències d'organismes internacionals". Però el punt 8 està titulat 'El tsunami que ve', apartat que comença amb l'expressió "es veia venir".





En aquest punt, el forense afirma que a finals de febrer "es notava la tensió" al CCAES, una conclusió a la qual arriba pel "estudi dels correus electrònics" de personal d'aquest centre. Cita alguns noms i expressions suposadament utilitzades en aquests correus electrònics per parlar d'"evolució galopant" de l'epidèmia"." Imagino els semblants de preocupació d'aquests professionals analitzant la situació. Per això he titulat 'tsunami que ve'", afegeix.





RETRETS A L'ADVOCACIA DE L'ESTAT I MENCIÓ A MONTERO

A continuació, l'expert dedica tot un epígraf a un dels recursos de l'Advocacia de l'Estat, sobre la defensa de José Manuel Franco, a qui retreu que donés a entendre que no es produeix difusió de la malaltia causada pel coronavirus en la protesta feminista.









En aquest punt cita un document de l'OMS de 14 de març -i per tant posterior a la manifestació- on es diu que les reunions massives poden ampliar la propagació de malalties per afegir que "no caldria recórrer a la cita anterior ni a l'estudi científic per demostrar-ho, i fins a la ministra Irene Montero ho reconeixia en diverses ocasions durant la seva espontània -i per tant sincerament manifestació davant unes càmeres de televisió el dia 9 de gener ", en al·lusió a les paraules de la titular d'Igualtat revelades la setmana passada pel diari ABC.





"No vull pensar, però he de dir-ho (...) que ens estàvem acostant a el famós 8M i el primer supòsit, el sí a les mesures de distanciament social, hauria impedit la celebració d'aquesta tan desitjada manifestació, no vull pensar que s'hagi acomodat el text per tenir argumentació en pro de la no cancel·lació", conclou en aquest punt.





Afegeix que "pot pensar-se que totes les persones que acudeixen a aquests esdeveniments són extremadament solidàries i a el menor símptoma de covid deixen d'acudir. Siguem realistes, això és gairebé il·lusori. És tal el grau de motivació precisament per les manifestacions com la de el 8 de març o d'un altre tipus, com les de Vox", subratlla.





En la seva opinió, "no és casualitat" que un "nombre indeterminat de les persones" que van estar el 8M, com "ministres i altres personatges públics", contraguessin coronavirus, tot i que "el fet d'estar en una manifestació i tenir la malaltia no és signe inequívoc d'haver-la contret allà".