En concret, la família ha donat les gràcies a l'Hospital de la Vall d'Hebron, Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi, l'Institut Català d'Oncologia (ICO), el Servei de Pal·liatives de l'Hospital de Vielha i l'Institut Oncològic de la Vall d'Hebron (VHIO).





En el record de tot el país deixa cançons com "La Flaca", "Depende", "Ying Yang", "Bonito", "El lado oscuro" i una infinitat de composicions que han acompanyat i seguiran acompanyant a tots els que necessitin un mica d'aquesta energia que tan especial que transmetia Jarabe de Palo.





El passat 23 de maig el cantant va publicar la seva última cançó. "Gràcies per estar, per la teva amistat i la teva companyia. Ets el millor que m'ha donat la vida. Per tot el que vaig rebre ser aquí val la pena", deia el cantant en el seu comiat cap a la seva família i els seus fans. Vola alt, Pau!.