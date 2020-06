El 24% dels espanyols ha hagut de demanar diners a familiars o amics i un 64% té menys ingressos des de l'inici del coronavirus

El 24% dels espanyols ha demanat diners prestats o ha arribat al límit de la targeta de crèdit per pagar les factures durant el confinament, sense tenir en compte la hipoteca, en un context en el que el 64% reconeix que els seus ingressos han minvat durant la crisi sanitària.





Així ho explica el nou informe Europeu de Pagaments de consumidors, elaborat per Intrum, que analitza l'impacte de la Covid-19 en els consumidors de 24 països europeus i reflecteix que el perfil dels espanyols que més s'han hagut d'endeutar durant aquest període és de persones entre 45 i 54 anys l'ocupació dels quals s'ha vist directament afectada per la pandèmia.



L'informe reflecteix que, al març, moment en què es va declarar l'estat d'alarma, el deute de les famílies ja mostrava un repunt lleuger de 65.000 milions segons el Banc d'Espanya, si bé ara el 15% dels enquestats per Intrum assegura haver-se endeutat per cobrir les seves despeses diàries.



Aquesta xifra és del 21% quan s'analitza el segment de població més gran de 65 anys, i del 23% en el cas de persones que han vist la seva ocupació afectada per la crisi del coronavirus.



Davant d'aquest escenari, més de la meitat dels enquestats assenyala que la crisi ha tingut un impacte negatiu en el seu benestar financer, i un 59% apunta que aquest benestar s'ha reduït respecte a el de fa sis mesos. De fet, l'estrès financer ha augmentat des del 25% d'espanyols -que reconeixia el novembre de 2019 no tenir prou diners per arribar a final de mes després de pagar les factures- fins al 31%.



Dos de cada cinc espanyols confirmen que les seves factures augmenten a un ritme més gran que els seus ingressos, fet pel qual el 15% ha d'aplaçar els rebuts per pagar béns quotidians.



A més, el nou informe revela que les llars espanyoles amb nens superen la mitjana europea a l'hora de demanar diners prestats per pagar les factures, sense tenir en compte els diners ja sol·licitats a la targeta de crèdit.



Pel que fa a les perspectives de futur, només el 23% dels enquestats espera que el seu benestar financer millori en els propers mesos, una xifra en línia amb la mitjana europea.



ESPANYA, DELS PAÏSOS MÉS AFECTATS AL MERCAT LABORAL

Respecte l'impacte de la pandèmia en el mercat laboral, l'estudi d'Intrum mostra que la meitat dels espanyols (47%) ha vist afectada la seva feina, deu punts percentuals per sobre de la mitjana europea. Així, Espanya se situa entre els 5 països europeus on la pandèmia ha impactat més al mercat laboral.



Del 47% afectats laboralment per la pandèmia, un 16% dels espanyols ha acceptat voluntàriament una reducció de sou a canvi de mantenir el seu lloc de feina.



D'altra banda, el 21% dels enquestats no ha tingut la mateixa sort i està temporalment a l'atur. Entre les persones a l'atur, el 13% rep alguna ajuda de l'Estat, mentre que el 8% restant no percep cap tipus de subsidi.



En la comparativa europea, els cinc països més afectats a nivell laboral per la Covid-19, segons els enquestats, són Grècia i Irlanda (amb un 57% d'afectats en ambdós casos) seguits per Espanya, Regne Unit i Polònia (47%), Estònia (44%), Lituània (41%), Romania (41%), Hongria (40%) i Eslovènia (38%).



A l'altra banda de la taula hi ha Dinamarca (22%) i Suècia i Àustria (26%) on els seus ciutadans s'han vist menys perjudicats per la crisi del coronavirus en l'àmbit laboral.