Espanya manté el seu lideratge mundial de Banderes Blaves, amb 688 banderes aquest estiu

Espanya ha obtingut 688 'Banderes Blaves' -589 per a platges, 98 per a ports esportius i cinc per a embarcacions turístiques sostenibles-, 19 més que l'any passat, que onejaran a partir de juny a les costes espanyoles. La Comunitat Valenciana és líder al païs en nombre de platges amb Bandera Blava aquest any, encara que l'augment més significatiu és el d'Andalusia.









D'aquesta manera, Espanya, amb 23 platges més i 4 ports menys, manté el seu lideratge internacional ininterromput des de 1987.





Espanya manté un percentatge al voltant del 15% de les Banderes Blaves concedides. Així, tot i que aquest estiu només hi haurà Bandera Blava en una de cada cinc (18,4%) platges espanyoles, al voltant d'una de cada set banderes blaves que onegi al món estarà al litoral espanyol.





En aquesta classificació a nivell internacional segueixen a Espanya països com Grècia (514), Turquia (508), França (507), Itàlia (482) i Portugal (387). El Jurat Internacional Bandera Blava 2020, en el qual participen entre d'altres els organismes de Nacions Unides per al Turisme (OMT) i el Medi Ambient (PNUMA), ha concedit banderes blaves a 45 països de l'hemisferi Nord.





De les 662 platges candidates a Bandera Blava a Espanya el 2020, 589 han estat guardonades -això vol dir que un 89% de les platges que es presenten a Bandera Blava reben el guardó.





LA SEGURETAT SANITÀRIA SERÀ ESSENCIAL AQUEST ANY

En l'esdeveniment de presentació celebrat telemàticament aquest dimarts, la secretària d'Estat de Turisme, Isabel Oliver, ha assegurat que el litoral espanyol manté estàndards de qualitat alts, fet que enforteix encara més la imatge d'Espanya com a destinació turística líder i com el país més competitiu del món.





"La seguretat sanitària aquest any serà essencial. Aquest any no n'hi hurà prou amb que les nostres platges tinguin accessos fàcils i segurs o que hi hagi equips de primers auxilis i socorristes. Aquest any hem d'oferir un plus de seguretat a residents i turistes", va explicar Oliver, que va recordar que el Ministeri de Sanitat està pendent de validar una guia per a la reducció del contagi per Covid-19 a les platges.





Oliver va dir també que a les platges espanyoles "no hi ha perill" per a aquest estiu i que el més important a tenir en compte aquesta temporada d'estiu serà el control d'aforaments i el distanciament social. "L'objectiu és reduir riscos de contagis i estic segura que ho aconseguirem", va assegurar la secretària d'Estat.