La Generalitat crea un comitè per garantir els drets fonamentals en èpoques d'emergències

La Conselleria de Justícia de la Generalitat coordinarà un comitè d'experts per protegir els drets fonamentals dels ciutadans durant les situacions d'emergència, "per evitar el xoc entre les mesures de seguretat per a la protecció de la salut i les llibertats civils i polítiques de la ciutadania ".









El departament ha explicat en un comunicat aquest dimarts que les onze persones que formen el comitè són "professionals de reconegut prestigi, amb una trajectòria marcada per la defensa dels drets civils i polítics", experts en diferents disciplines acadèmiques.





Els membres de comitè -creat a instàncies de la Vicepresidència de la Generalitat- no rebran remuneració econòmica, i el coordinarà el director de Dret i Entitats Jurídiques, Xavier Bernadí. L'informe final es publicarà a la tardor.





La Conselleria considera que la pandèmia del coronavirus "ha revelat la manca d'un criteri públic i compartit per evitar la lesió dels drets civils i polítics amb el pretext d'una situació excepcional", i amb aquest comitè pretén mitigar la lesió de drets fonamentals en futures emergències.





POSSIBLES REBROTS

El grup de treball es basarà en els debats arran del Covid-19, i es plantejarà escenaris com nous rebrots, altres pandèmies i noves emergències per "afrontar etapes de crisi que poden durar mesos i anar acompanyades de la declaració dels estats excepcionals, amb capacitat de suspendre o condicionar els drets fonamentals".





Formen part del comitè el catedràtic de Dret Constitucional Enoch Albertí, el filòsof Xavier Antich, la catedràtica de Dret Internacional públic Anna Badia, la catedràtica de Dret Constitucional Mercè Barceló, l'advocat i exvicepresident de el Tribunal Europeu de Drets Humans Josep Casadevall i el catedràtic de dret Administratiu Agustí Cerrillo. També l'integren la professora de Dret Internacional Públic Francina Esteve, la codirectora de centre Iridia Anaïs Franquesa, el catedràtic de Filosofia de Dret Josep Maria Vilajosana, la directora de la Càtedra de Bioètica de la Universitat de Vic Núria Terribas i el catedràtic de Dret Penal Josep Maria Tamarit.