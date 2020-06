El fiscal que investigarà el Rei emèrit va ser fundador de la UPF, a la qual va pertànyer Dolores Delgado

El fiscal del Tribunal Suprem que assumirà la coordinació de les diligències que afecten el rei emèrit Joan Carles I per presumpte cobrament de comissions en l'adjudicació de l'Ave a la Meca, Juan Ignacio Campos, té un perfil progressista i ocupa un dels llocs més alts dins l'escalafó d'aquesta cursa com a fiscal de Sala del Tribunal Suprem des de 2005, a més d'exercir de delegat en matèria de delictes econòmics.









Fundador de la Unió Progressista de Fiscals (UPF), a la qual va pertànyer l'actual fiscal general de l'Estat, Lola Delgado, els seus col·legues destaquen el seu nivell tècnic, el seu tarannà proper i la seva "important sentit de l'humor, el que li han convertit en un dels professionals més respectats pels seus companys.





Fiscal des de 1978 -en uns mesos compleix els 70 anys, encara que pot exercir fins als 72- Campos va ser destinat a Barcelona fins a 1982 i posteriorment va ser destinat a Madrid, on el 1990 va aconseguir el lloc de tinent fiscal. En 1994 va ser nomenat fiscal de la secretaria tècnica i només dos anys més tard va accedir al Suprem, sent dels fiscals més joves a aconseguir l'alt tribunal segons han destacat fonts del seu entorn.





A la nota en la qual la Fiscalia General va anunciar aquest dilluns que li designava aquest assumpte, que havia estat residenciat fins al moment a la Fiscalia Anticorrupció, es destaca que Campos "pertany a la més alta categoria de la carrera fiscal i reuneix una extraordinària qualificació i experiència ".





Aquesta qualificació li servirà sens dubte per afrontar una investigació que afecta a Joan Carles I, d'important calat per la seva transcendència política i que deriva de les diligències obertes al desembre de 2108 per Anticorrrupción per aclarir la destinació de 80 milions d'euros que segons l'empresària i examiga del monarca emèrit Corinna Larsen, de casada Corinna zu Sayn-Wittgenstein, s'haurien repartit entre d'altres el Rei emèrit per l'adjudicació de l'AVE a la Meca a empreses espanyoles el 2011.





LUCRECIA, MALAIA I GÜRTEL

Durant el seu pas per la fiscalia de Madrid destaca el seu paper en el cas de l'assassinat el 1992 de la immigrant dominicana Lucrecia Pérez a l'antiga discoteca Four Roses de Madrid, la primera reconeguda com a víctima del racisme i la xenofòbia a casa nostra.





Ja al Suprem Campos ha portat molts assumptes de terrorisme d'ETA i va coordinar la tasca de la Fiscalia d'aquest òrgans en causes com la de el 'cas Malaia' per corrupció urbanística a Màlaga o el 'cas Gürtel', actualment pendent de cassació al alt tribunal i que ja va tocar amb ocasió de l'interrogatori a l'extresorer de PP, Luis Bárcenas, en qualitat d'aforat per la seva condició de senador.





Malgrat l'impacte mediàtic de totes aquestes causes Campos ha aconseguit fins al moment col·locar-se darrere dels focus, centrat en la seva feina com a coordinador de causes econòmiques d'especial calat i com a preparador en les seves oposicions a molts jutges i fiscals, els qui ara van a ell per consultar-li assumptes tècnics o relacionats amb la seva carrera professional. Per això, en fonts de la cursa s'aplaudeix i considera "encertada" la decisió de Prim de designar-per l'assumpte relatiu a l'AVE a la Meca, malgrat que això pugui suposar la fi aquest perfil discret.