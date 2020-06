Montero acusa Torra de recuperar el "Espanya ens roba"

La ministra d'Hisenda i portaveu de Govern, María Jesús Montero, ha assegurat avui que l'expressió que va utilitzar diumenge passat el president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, que el Govern "asfixia Catalunya" la recorda el "Espanya ens roba ".









Montero ha fet aquesta afirmació durant la roda de premsa posterior a el Consell de Ministres per defensar el repartiment de el fons no reemborsable de 16.000 milions d'euros que el Govern transferirà a les CCAA per pal·liar les despeses que han tingut davant de la pandèmia de coronavirus.





"L'expressió del senyor Torra que es asfixia Catalunya em recorda a altres expressions que ha utilitzat en altres moments respecte a la relació de Catalunya amb l'Estat", ha exclamat la portaveu de l'Executiu a qui li "costa molt assumir" que a tot i els diners que el Govern posa a sobre de la taula, el president català "segueixi dient que Espanya no tracta de manera equitativa a Catalunya amb relació a la resta de CCAA".





"Aquest 'asfixia Catalunya' recorda molt a 'Espanya ens roba'", ha etzibat la ministra. En la seva opinió, aquesta expressió no té més valor que "aquest descontentament permanent que Torra vol demostrar per seguir entestat en aquesta lluita política, que té importància per al conjunt de país, però que ara està concentrat en la lluita contra el COVID-19" .





María Jesús Montero ha explicat que el Govern no només ha posat a disposició de les CCAA els 16.000 milions d'el fons no reemborsable, sinó que suma ja una "quantitat històrica", a l'arribar als 24.500 milions després de: l'actualització de les entregues a compte , els 300 milions que va transferir el Ministeri de Sanitat, altres 300 milions que va transferir el Ministeri de Polítiques Socials i les beques menjador.





Per a això, el Govern ha hagut d'endeutar i assumir dèficits per tal de fer arribar aquests recursos a les autonomies i que aquestes no veiessin perjudicades seus comptes públics.





Uns fons que, ha recalcat, van dirigits al que considera són els dos "grans emblemes" de Govern, la Sanitat i l'Educació, amb la finalitat que totes les regions puguin protegir la salut de les persones enfront de la pandèmia i per que l'inici de curs escolar es pugui desenvolupar en les millors condicions possibles i protegint els nens amb més complexitat, als més vulnerables.









Per això, diu que la crida l'atenció que algunes CCAA es queixin que s'han vist minvades les expectatives de recepció de fons.





Però creu que el millor símptoma que el repartiment ha estat "equitatiu i just" és que cap territori està plenament content amb el repartiment dels fons. Segons Montero, si s'hagués produït el repartiment a mesura d'un territori, això hauria estat a costa d'un altre.





Així, ha defensat el repartiment que ha decidit el Govern de el fons no reemborsable a l'assegurar que les CCAA amb més impacte de la pandèmia cobraran més que les que no el tenen. Però també ha recalcat la necessitat que malgrat el criteri de població perquè, ha afegit, "no es tracta només d'atendre les persones malaltes, sinó de tenir un sistema d'atenció primària a punt per detectar els casos o perquè el curs escolar comenci amb condicions de la nova normalitat, sobretot, el de la separació a l'hora d'impartir les classes ".