Agbar monitoritza les aigües residuals de l'Àrea Metropolitana de Barcelona per prevenir rebrots de Covid-19

AGBAR ha desenvolupat, Covid-19 CITY SENTINEL, una solució de monitorització de les aigües residuals per quantificar la presència de virus SARS-CoV-2. Aquesta eina innovadora, que combina un pla de mostreig adaptat, anàlisis ràpides de RT-qPCR i accés a un observatori digital, ja està implementada a Catalunya per fer un seguiment de l'evolució de virus en aigües residuals i anticipar l'aparició de possibles nous brots en la població. A través d'aquest sistema de vigilància es preveu monitoritzar més poblacions en el territori espanyol en un curt espai de temps com a Comunitat Valenciana i Múrcia .





Clavegueres de Barcelona





La participació de l' Dr. Albert Bosch , viròleg aquàtic adscrit a la Universitat de Barcelona, garanteix la validació dels plans de mostreig adaptat d'aquesta nova tecnologia, amb punts i freqüència que s'ajustaran atenent a criteris poblacionals i epidemiòlegs.





"Fins ara hem anat a remolc de la malaltia. La vigilància de la SARS-CoV-2 en aigües residuals ens permet avançar-nos als casos d' Covid-19 per adoptar mesures efectives immediates davant d'una possible nova onada d'infeccions", explica el Dr. Albert Bosch.





D'aquesta manera, Agbar posa a disposició dels municipis la seva experiència i coneixement de xarxes de sanejament i control d'abocaments per sectoritzar el clavegueram local en zones d'influència que ajuden a traçar l'origen de la SARS-COV-2 quan sigui detectat. De la mateixa manera, els laboratoris LABAQUA , especialitzats en implantació de tècniques de PCR per matrius ambientals , lliuren resultats fiables en menys de 48 hores utilitzant marcadors genètics de SARS-COV-2 per a aigües residuals.









Segons destaca el representant de la companyia, Manuel Cermerón: "AGBAR posa a disposició dels gestors públics i de el teixit empresarial l'observatori digital de SARS-CoV-2 en aigües residuals més rellevant del territori nacional, unint el seu coneixement en operació avançada de xarxes i en tècniques ràpides de detecció de patògens, amb les dades i experiència d'anys en vigilància epidemiològica ".





Un cop les mostres representatives han estat escollides i analitzades al laboratori, els resultats es transfereixen automàticament a una plataforma digital. Aquesta eina permet a l'gestor públic visualitzar gràficament les dades, a través d'un mapa dinàmic de l'municipi amb una sectorització per zones d'influència que facilita traçar l'origen de la SARS-CoV-2.









Mapa dinàmic de clavegueram.





A més, serveix com a observatori únic d'informació agregada combinant els resultats analítics amb els indicadors d'evolució sanitària del municipi i p ermite a les administracions públiques i sanitàries prestar més atenció a les instal·lacions i edificis crítics i de risc elevat, com residències, hospitals o centres de salut.









Aquesta solució s'ha desenvolupat a partir dels resultats de l'estudi d'investigació - projecte Reveal - llançat fa uns mesos, orientat a realitzar la caracterització de virus SARS-CoV-2 en aigües superficials, aigües residuals i fangs de depuradora, a fi de fer seguiment de l'grau d'incidència de la Covid-19 i de la seva evolució, així com disposar d'un sistema d'alerta primerenca de possibles futurs rebrots de la malaltia.





















Cetaqua, Centre Tecnològic de l'Aigua , lidera l'estudi, en el qual s'han realitzat ja centenars de mostres de 5 ciutats espanyoles amb diferent incidència de l'epidèmia, amb un total de més de 6 milions de persones, com ara l'Àrea Metropolitana de Barcelona , Alacant, Múrcia, Ourense i Sabadell.













En l'estudi s'ha comptat amb l'experiència de Labaqua i amb la capacitat analítica i l'experiència tècnica de laboratori d'Aigües de Barcelona, a més de la Universitat de Barcelona i la Universitat de Santiago de Compostel·la, i de les operadores CASSA, Aigües d'Alacant i Viaqua.









¿Les clavegueres poden ajudar a decidir si ja és hora d'aixecar la quarantena?