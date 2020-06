La Fiscalia s'oposa a suspendre l'entrada de Fèlix Millet a la presó

La Fiscalia Anticorrupció vol que l'expresident de Palau de la Música Catalana, Fèlix Millet , entre a la presó per començar a complir la condemna de nou anys i vuit mesos que li ha estat imposada pel desfalc de la institució.













Miller ha demanat l'indult quan va conèixer que el Tribunal Suprem havia ratificat la condemna que li va imposar l'Audiència de Barcelona. L'entrada de l'expresident del Palau de la Música Catalana a la presó s'ha de produir abans del pròxim 25 de juny.





No obstant això, el seu advocat ha optat per la petició de l'indult i la suspensió de l'ordre d'entrada a la presó. El tribunal, que no ha apreciat risc de fuga, va optar per donar cinc dies a les parts perquè es pronunciaran sobre això últim, davant de la qual cosa la fiscalia ha decidit oposar-se.





El raonament del fiscal es basa en el fet què no es donen els requisits per suspendre l'entrada a la presó malgrat que Millet demani l'indult, ja que la sentència és ferma i es tracta d'un delicte greu comes de manera continuada durant deu anys, per la que el condemnat ha de començar a complir la pena i esperar a la presó la possible concessió de l'indult.





Fèlix Millet va ser condemnat a nou anys i vuit mesos de presó pels delictes de malversació, apropiació indeguda, tràfic d'influències, falsificació en document mercantil i blanqueig de capitals.