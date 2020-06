En què consistirà "la nova normalitat" després de l'Estat d'Alarma?

Mentre continuï l'Estat d'Alerta pel covid-19 , i no hi ha un final prefixat, les màscares seguiran sent obligatòries (sota multa de fins a 100 euros per a qui no ho compleixi ), caldrà mantenir la distància interpersonal de seguretat de 1,5 metres, observar les mesures d'higiene.













I el Ministeri de Sanitat veurà reforçat el seu paper de coordinació i podrà actuar en situacions d'extraordinària gravetat, encara que no podrà adoptar mesures sense l'acord del Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut, en el qual se sentin l'Executiu central i els consellers autonòmics.





El Govern va aprovar aquest dimarts aquest Reial decret llei de nova normalitat, que haurà de convalidar al Congrés en el termini màxim de trenta dies. El titular de Sanitat, Salvador Illa, va explicar els pilars de el nou decret, que introdueix alguns petits canvis respecte al primer esborrany, encara que no substancials.





Aquest text que regula la nova normalitat, el patró de conducta dels ciutadans en convivència amb el coronavirus, s'aplicarà a tot Espanya un cop conclosa l'alarma i "fins que el Govern declari de manera motivada i d'acord amb l'evidència científica disponible, previ informe de el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, la finalització de la situació de crisi sanitària ocasionada pel covid-19 ".





A més, el Govern "ha de consultar les comunitats autònomes en el si de el Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut amb caràcter previ a la finalització de la situació de crisi sanitària".





El text manté, per a les persones més grans de sis anys, l'obligació de l'ús de la màscara tant en espais a l'aire lliure com tancats quan no és possible mantenir la distància interpersonal de seguretat de, al menys, 1,5 metres. Serà obligatòria per a tot tipus de transport públic (almenys, en el cas de vaixells o embarcacions, quan es trobi dins de la cabina oa les cobertes exteriors i sigui possible guardar els 1,5 metres), però no és exigible en aquells ciutadans amb dificultats respiratòries, o siguin dependents i discapacitats i no disposin d'autonomia per treure aquesta peça facial. Tampoc serà requerida quan es practiqui esport individual a l'aire lliure, per causa de força major o quan la pròpia naturalesa de l'activitat ho impedeixi (quan es mengi o es begui, per exemple). Incomplir aquesta ocupació obligatori de la mascareta comportarà una multa de fins a 100 euros.





El decret estableix unes mesures mínimes de prevenció i higiene en diferents espais (centres de treball, establiments sanitaris, residencis de gent gran, centres docents, locals comercials, hotels i allotjaments turístics, bars i restaurants, equipaments culturals, espectacles públics, instal·lacions esportives i altres sectors). El punt comú és l'observança de les mesures d'higiene, desinfecció, prevenció i condicionament i la garantia que es manté una distància de seguretat de al menys 1,5 metres. En l'esborrany de Govern es parlava que aquesta distància hauria de ser "d'entre 1,5 i 2 metres".





Les CCAA podran perfilar aquestes disposicions generals incloses en el reial decret llei de Govern. L'Executiu, va dir el ministre, "estableix mesures de caràcter general, de distància interpersonal de 1,5 metres, i correspondrà a les autoritats sanitàries i de salut pública de cada comunitat autònoma precisar les limitacions d'aforament a l'igual que abans de l'estat d'alarma i com ja pot succeir en les autonomies que es troben en fase 3 ". Illa, no obstant això, va apel·lar a la "responsabilitat" dels ciutadans per quan s'aixequi l'alarma, a les 00:00 de l'21 de juny, i ja pugui haver mobilitat -inclòs entre CCAA- sense restriccions.













En el cas específic dels serveis socials, s'especifica que les CCAA hauran de "garantir la coordinació dels centres residencials de persones amb discapacitat, de gent gran i dels centres d'emergència, acollida i pisos tutelats per a víctimes de violència de gènere [. ..], amb els recursos sanitaris de el sistema de salut de la comunitat autònoma en què s'ubiquen ".





És a dir, que s'ha d'assegurar la connexió d'aquests centres amb el sistema sanitari. A més, els titulars d'aquestes instal·lacions han de tenir previstos plans de contingència per a la detecció precoç de casos de covid-19.









Les CCAA hauran de remetre informació a Sanitat, vetllar per un suficient nombre de professionals i garantir PCR tan aviat com es veuen símptomes.









El decret llei estableix una sèrie de previsions sobre els controls sanitaris als aeroports gestionats per Aena i en els ports d'interès general. Així, Aena posarà a disposició de Sanitat Exterior "els recursos humans, sanitaris i de suport necessaris per tal de garantir el control sanitari de l'entrada de passatgers de vols internacionals", en els termes que, de comú acord, disposin Aena i Sanitat . Per a això, les dues parts signaran un conveni en què es detallin els mitjans necessaris, aeroports en què hi hagi el servei, els procediments de coordinació, els drets i les obligacions ".