Fernando Simón decidirà la durada de la 'nova normalitat'

El Govern central va designar dimarts a Fernando Simón, director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), com l'encarregat de decidir fins quan viurà el país dins la 'nova normalitat'. Va ser després d'aprovar el decret amb el conjunt de normes per les quals es regirà Espanya durant l'etapa que hagi de conviure amb el coronavirus -designada com a nova normalitat per la traducció a terme anglosaxó new normal.









El decret pel qual el director de l'CCAES, que treballa coordinadament amb l'Organització Mundial de la Salut (OMS), tindrà la potestat sobre la finalització d'aquesta nova etapa s'aprovarà la setmana que ve al Congrés, serà indefinit i dependrà d'alguns factors com el descobriment d'una vacuna o un tractament efectiu contra el coronavirus. En tot moment, Simón podrà acabar amb l'estat de 'nova normalitat' si creu que el virus és residual i ja no afecta la població.





CLAROBSCURS DE SIMÓN

Fernando Simón ha estat qüestionat per l'oposició per qualificar, setmanes abans de l'estat d'alarma, la incidència del coronavirus a Espanya com a residual i per no preveure'n les conseqüències tot i que l'OMS va declarar l'emergència sanitària com pandèmia el 11 de març. Tot i així, el Govern, i especialment el ministre de Sanitat, Salvador Illa, han defensat sempre al director de l'CCAES.





La 'nova normalitat' recull normes com l'ús obligatori de mascareta, que Simón no va considerar necessari en el seu moment. Com a novetat, la distància social obligatòria es redueix de 2 a 1,5 metres, mesura que Ciutadans va negociar amb el Govern central perquè consideren pot ajudar econòmicament als comerços i empreses.





FI DE LA DESESCALADA

El 21 de juny, quan finalitzi l'estat d'alarma, el Govern central donarà per finalitzada també la desescalada i a partir del 22 de juny es recuperarà la lliure circulació entre províncies i comunitats. Tot i que inicialment Pedro Sánchez va anunciar que la desescalada acabaria a principis de juliol, la pressió dels seus aliats parlamentaris i les males previsions econòmiques per a Espanya han canviat els terminis establerts inicialment.





Ara, a més de el decret de la 'nova normalitat', l'Executiu ha d'aprovar també un seguit de reformes que li permetin, en cas de rebrot, declarar les mesures de confinament i restricció de moviments sense haver d'aprovar l'estat d'alarma.





El decret aprovat manté a Illa i Simón al front de la coordinació, però reconeix les competències de les autonomies que, mitjançant el fòrum de diàleg interterritorial monitorizaran l'evolució dels casos amb el Govern. A més, Sánchez seguirà tenint el control sobre els transports a tot el país, així com sobre l'esport.