El segon ERTO de Viajes El Corte Inglés està a l'aire davant un possible "frau de llei"

Mentre els seus companys de comerç es van reincorporant, el futur és molt més incert per als treballadors de Viajes El Corte Inglés (Vecisa). L'empresa va aprovar un segon ERTO mitjançant un "frau de llei", segons denuncia Comissions Obreres.









L'Audiència Nacional ha citat a Vecisa i al Sindicat Professional de Viatges (SPV) a un acte de conciliació previ a judici davant el conflicte col·lectiu plantejat per Comissions. Segons endavant Vozpópuli, hauran de comparèixer el 16 de juliol.





La citació indica que CCOO podria tenir raó ja que, en presentar la demanda, va advertir a El Corte Inglés que "s'arrisca a que l'autoritat laboral ho tombi per no complir la normativa relativa als drets de representació".





Comissions Obreres va denunciar perquè la companyia va negociar amb ells, tot i tenir una representació a Vecisa -concretament 13 delegats a Catalunya- que li donava dret a participar en les negociacions obligatòries. "La realitat és que l'empresa va atorgar directament, sense fer cas al mandat legal i l'opció manifestada per la secció de CCOO, la legitimació per a la negociació de la mesura present al Comitè Intercentres, com a comissió representativa dels treballadors, composta per 9 representants, tots ells del sindicat SPV ", diu la demanda segons el diari citat.





L'SPV és part de la federació FAGSA. És una agrupació sindical amb molt de pes en el sector de la gran distribució. Els seus membres no són sindicats de classe i tenen una forta implantació en grans companyies determinades. Els sindicats de classe sovint veuen els membres de FAGSA com centrals afavorides i controlades pels ocupadors.





El primer ERTO de 1.979 treballadors a Vecisa va ser el més comú aquests mesos, per força major a causa del coronavirus. Ara bé, l'empresa va decidir llançar-ne un altre fins a 2021 per causes de productives en preveure l'ensorrament de la contractació de viatges.





La Llei obliga a negociar els ERTO per causes productives amb els sindicats representatius. CCOO calcula que li correspondria almenys 1 representant dels 13 que haurien d'haver format part de la taula negociadora.





La central també ha denunciat el primer ERTO. Comissions adverteix que, si guanyen "es tombaran dos expedients i l'empresa hauria de pagar tots els sous dels treballadors afectats".





La quantitat de diners públics destinada als ERTES de Vecisa és considerable. Per exemple, segons CCOO, l'Estat paga més de la meitat del salari que cobraran els treballadors afectats per aquest segon ERTO. Diners que El Corte Inglés, ja en una situació financera delicada, s'arrisca a haver de tornar si la Justícia tomba els expedients.