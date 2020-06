El mosso condemnat per lesions en el desallotjament del 15M seguirà treballant en una altra unitat

El cap de Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, ha anunciat aquest dimecres que li ha comunicat a l'inspector Jordi Arasa --condemnat dimarts a dos anys i quatre mesos de presó per lesions en el desallotjament de l'acampada del 15M-- que ho canviarà de destí, i que exercirà funcions allunyades de l'ordre públic.









"No he decidit encara quin destí. Però ahir vaig parlar amb ell i li vaig explicar que havia de canviar de destinació" i haurà d'exercir en una altra unitat, ha explicat en una entrevista a TV3.









Arasa és actualment inspector de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (Arro) de la policia catalana, i Sallent ha explicat que la seva defensa presentarà un recurs a la seva sentència.





Ha apuntat que la decisió d'allunyar de l'ordre públic l'ha pres perquè és una sentència condemnatòria amb una pena "molt severa", el que considera que deixa en una situació complicada des del punt de vista processal al condemnat.





Preguntat per l'ascens de Arasa com a inspector fa dos mesos tot i haver estat processat, Sallent ha defensat que es va presentar a una promoció per a ser inspector i que ni el cos ni la Conselleria d'Interior decideixen a qui es puja i a qui no: " Va superar unes proves. No podíem impedir-li que ho fes ".





Sobre les crítiques de polítics davant d'aquest cas i altres sobre la gestió policial, ha considerat que "erosionar la policia" no aporta cap valor des d'un punt de vista democràtic ni de projecte de país, i ha demanat que es deixi a Mossos al marge de batalles polítiques.





PROTESTES DESPRÉS SENTÈNCIA

Sallent ha explicat que segueixen revisant la intervenció del cos policial durant les protestes després de la sentència condemnatòria als líders del Procés --es va iniciar una auditoria--, "amb voluntat de millora i mirar què podem fer diferent i què podem fer de forma menys lesiva ".





Ha avançat que hi ha la intenció de fer canvis en el model i organització de les Arro: "Tenim que perfeccionar la formació, els elements de direcció, millorar la intervenció en detencions en l'àmbit de proposta i revisar l'ús de la força".





També ha estat preguntat per la seua opinió sobre l'actuació de Mossos durant l'1-O, --quan seu càrrec l'ocupava Josep Lluís Trapero - i ha dit que espera que l'antiga cúpula de la Conselleria d'Interior quedi absolta: "Crec que els Mossos operem l'1-O amb la millor voluntat per a complir amb l'ordre judicial ".





Sobre identificacions a persones migrades en aquest context de protestes mundials per la mort de George Floyd, ha declarat que tots els cossos policials tenen un biaix a l'hora de realitzar identificacions, i que és una tendència natural que s'ha de corregir i "es corregeix a força de formació ".





Al preguntar pel total d'actes de denúncia interposades per trencar el confinament, ha dit que han estat 143.000, ha assegurat que tenen capacitat per gestionar-les i que el departament d'Interior està treballant a "un ritme alt" per processar-les.