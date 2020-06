El Grec es reinventa amb tres fórmules de programació i un total de 108 propostes

Amb el repte de prendre com a bandera el talent i la creativitat, de mantenir tots els compromisos que ja havien adquirit -reprogramt-els quan sigui necessari- i fins i tot de contraure'n de nous, i amb el mateix pressupost de l'any anterior de 3'3 milions d' euros, el Grec ha presentat la programació de la seva 44 edició que inclourà un total de 108 propostes. La temporada s'iniciarà el 30 de juny amb l'espectacle "A tocar" de Baro d'evil, a la primera funció acudirà convidat personal dels sectors sanitari i altres essencials que van intervenir en la lluita contra la pandèmia.





MÉS INFORMACIÓ El Festival Grec supera els 137.000 espectadors





En aquesta ocasió, el festival s'ha estructurat en tres àmbits. El primer, el "Grec Festival" pròpiament dit, que es desenvoluparà al juliol amb total de 48 propostes en 13 espais de la ciutat (una sala del Lliure, dos del Mercat de les Flors, els Museus Nacional d'Art de Catalunya i Marítim, al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, el TNC, el Born, la Pedrera, el Palau de la Música, la Caldera, Jamboree, i la Filmoteca).





El segon, el "Grec en obert" que començarà al juliol i continuarà en el temps amb un conjunt de 36 activitats, pensades en format digital. Oferirà propostes en diferents formats, com ara 11 connexions llationamericanes, nou sessions de Fila Zero sobre processos de creació d'alguns espectacles que es presentaran a "De Grec a Grec", cinc passejades per la ciutat, set tertúlies i quatre activitats per a professionals.





I el tercer, "De Grec a Grec", que començarà al setembre i mantindrà viu l'esperit de festival en diferents teatres amb 24 propostes, principalment dramàtiques, que han quedat ajornades i es reprogramaran en la temporada 2020- 2021 o en la següent edició del Grec.





Tal qual està establert, el Grec incorporarà un protocol estricte de mesures de seguretat i prevenció tant en l'accés als espais com pel que fa a el públic, artistes i tècnics, als efectes de l'Ajuntament ha contractat una auditoria que vetllarà durant les diverses fases del procés i proposarà contínuament a la direcció del Festival qualsevol mesura que consideri oportuna. Una de les conseqüències serà que aquest any no hi haurà programes de mà i que la informació només estarà disponible en línia.





Per acabar, una bona notícia: per a les funcions de Grec Festival hi haurà una entrada única de 15 euros que serà només de cinc per als espectacles de caràcter familiar.