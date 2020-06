Les funeràries registren quinze noves morts per coronavirus des d'ahir

A Catalunya hi ha hagut, fins ara, un total de 68.822 casos positius de coronavirus SARS-CoV-2, segons ha informat el Departament de Salut. Entre aquests casos, hi ha hagut 14.157 persones diagnosticades a les residències.









Des de l'inici de l'epidèmia fins ara hi ha hagut 4.100 persones ingressades de gravetat; actualment en són 113. A més, 1.327 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació.





Pel que fa les altes hospitalàries de les persones diagnosticades de coronavirus, des que va començar la pandemia se n'han comptabilitzat 38.726.





INFORMACIÓ DE LES FUNERÀRIES

Segons dades de les funeràries, fins ara han mort 12.423 persones per la Covid-19 o sota sospita d'haver-la patit, quinze més que ahir. Del total d'aquests casos, 6.781 han mort a un centre hospitalari o sociosanitari, 4.067 a una residència i 787 al domicili. La resta són casos no classificables per manca d’informació.