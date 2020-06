La Coordinadora Residències 5+1 exigeix que la fiscalia actuï davant del caos viscut en els centres residencials

El dur cop que ha suposat per a les residències de gent gran l'afectació del coronavirus no ha fet sinó posar de manifest el que molts familiars d'interns porten denunciant durant anys. Les condicions d'higiene i les atencions que reben els pacients estan molt per sota del que s'ha d'esperar a residències d'aquest tipus.









Les denúncies pel caos que s'ha viscut en moltes residències de propietat pública, encara que algunes d'elles de gestió privada, han portat a la Coordinadora Residències 5+1 a interposar diverses denúncies per exigir que es depurin les responsabilitats que corresponguin per la forma en què s'ha gestionat la pandèmia en molts dels centres.





María José Carcelén, portaveu de la Coordinadora , defensa que el caos viscut en els últims mesos es veia venir. "Potser hi ha algunes persones que això els hagi sorprès, però nosaltres portem diversos anys exigint responsabilitats pel que està passant en moltes residències, per la deixadesa i el tracte irresponsable que es dona a moltes persones grans", diu.





La Coordinadora, formada per familiars de residents en aquests centres que treballen per promoure els canvis necessaris que permetin millorar la qualitat de vida de la gent gran, ha interposat diverses denúncies i esperen que la fiscalia actuï per descobrir la veritat. "El que volem és que la fiscalia investigui . Les nostres denúncies no van contra ningú en particular, ja que no sabem qui són els responsables, però algú ha d'aclarir el que ha passat i per què ha passat", assegura Maria Josep.





Afirma, sense cap dubte, que hi ha hagut instruccions perquè no es portés als hospitals als malalts i que als familiars se'ls ha ocultat molta informació del que ha passat a l'interior de les residències. "Volem saber què ha passat a les residències i per què s'han pres unes decisions determinades", diu.





"Ara s'està intentant fer una rentada d'imatge, però esperem que a la fiscalia tot això no l'afecti i arribi fins al final. Els familiars mereixen saber què ha passat, ja que s'ha deixat morir a ciutadans de ple dret" .





Els familiars es queixen de la manca d'informació que els han ofert des dels centres i asseguren que en molts casos s'ha arribat a l'ocultació del que els estava passant als seus familiars, insisteixen en la creença que a moltes persones se les ha deixat morir en condicions indignes per la manca de personal i de les eines adequades per treballar, i defensen que han de ser les administracions públiques les que garanteixin i supervisin aquests serveis essencials.





De moment, els components de la Coordinadora, com moltes altres famílies que tenen als seus majors allotjats en les residències, mantenen la seva ferma postura d'acudir als tribunals i les denúncies per la caòtica gestió que s'ha dut a terme a les residències.





Però insisteixen que el problema no és nou, que les administracions el coneixen des de fa temps i fins ara no han mogut un dit. Exigeixen que es faci un gir de 180 graus a la gestió de les residències de gent gran per evitar que en el futur es repeteixin situacions crítiques com les que s'han viscut en els últims mesos.