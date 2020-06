El Govern retirarà les condecoracions a Billy el Niño

Un pacte entre els dos partits de Govern, PSOE i Unides Podem, i Ciutadans ha instat el Congrés a demanar a l'executiu la retirada de les condecoracions que en l'etapa franquista van obtenir torturadors com Antonio González Pacheco, més conegut amb l'àlies de 'Billy el Niño'.









A l'acord entre aquests tres partits s'han unit els representants de la majoria dels grups parlamentaris, excepte PP, Vox i Foro Asturias, que s'han mostrat contraris a aquesta proposició no de llei. Els populars han deixat entreveure que s'abstindran i els altres dos partits, que votaran en contra.





Encara que a l'haver tramitat aquesta iniciativa com una proposició no de llei no la fa vinculant, els partits de Govern s'han compromès a tirar-la endavant.





Precisament pel fet d'haver triat aquesta fórmula en lloc d'haver apostat per una reforma de la Llei de Memòria Històrica, els partits de Govern han estat criticats per gairebé tots els partits de l'esquerra. De tota manera, el PSOE ja va presentar en el seu moment una proposta de reforma de la llei per introduir mesures com la que s'ha aprovat, tot i que està pendent de debat parlamentari.





El moment més tens al congrés s'ha viscut en una topada que han tingut el diputat de Ciudadanos Guillermo Díaz amb el de Más País, Iñigo Errejón. El primer ha preguntat en la seva intervenció si hi havia algú a l'hemicicle que hagués vist com es portaven a algun familiar detingut o que tingués familiars morts en bombardejos. La rèplica d'Errejón ha estat contundent: "Responent a la seva pregunta. Sí, el meu pare. Tenia 23 anys quan el va detenir i torturar Billy el Niño. El meu pare és menys espanyol que vostè?"





Les crítiques més ferotges a aquesta iniciativa han arribat del PP i Vox. Tots dos s'han mostrat contraris que s'aprovés la proposició no de llei i Luis Santamaría (PP) ha acusat el Govern de "revisionisme històric" i ha preguntat si estan disposats a investigar les txeques republicanes.





Per la seva banda, el representant de Vox, José María Sánchez, ha acusat el Govern de "representar la ideologia més mortífera" i ha preguntat si tenien intenció d'investigar els crims de la Segona República.