Villarejo assegura que va lliurar el pendrive amb informació dels Pujol a Pi i Cosidó

El comissari jubilat i en presó preventiva des 2017 José Manuel Villarejo ha declarat aquest dimecres al judici sobre l'origen del pendrive amb informació sobre la fortuna dels Pujol, que ell va conèixer de la possibilitat d'accedir a aquesta informació a través d'un antic empleat de Mètode 3 per un preu i que va informar d'això a el que va ser director adjunt operatiu (DAO) Eugenio Pino i a l'aleshores director general de la Policia Ignacio Cosidó.









Villarejo, que ha declarat des de la presó d'Estremera acompanyat d'una llibreta tipus moleskine i una ampolla d'aigua, ha comparegut en qualitat de testimoni davant la secció 23 de l'Audiència Provincial de Madrid on se celebra el judici contra el exDAO Eugenio Pino i la seva llavors subordinat Bonifacio Díez Sevillano per l'obtenció i custòdia d'un pendrive 'fantasma' amb dades de Jordi Pujol Ferrusola, que es va tractar d'incorporar a la investigació de l'Audiència Nacional.





El comissari jubilat ha explicat a preguntes de l'advocat de Pujol Ferrusola que la seva via per accedir a aquesta informació era un antic empleat de l'agència de detectius Método 3, ha confirmat que era Juan Carlos Ruiloba, que "portava dos anys sense cobrar" i que es va guardar informació de l'agència. Segons el seu relat, a través d'una font d'Afers Interns va saber que podien fer-se amb el pendrive per un preu, i això va ser el que va traslladar als seus superiors.





A més, ha apuntat que el extreballador de Método 3 havia estat inspector i estava en excedència. Després de comunicar-això a Pi, Villarejo és cridat a capítol temps després, i en una reunió amb el exDAO i amb el comissari d'Afers Interns, Marcelino Martín-Blas, li van insinuar que havia intentant obtenir diners per una informació que Martin-Blas havia aconseguit sense pagar per això.





D'aquesta manera, Villarejo ha vingut a confirmar en aquesta segona sessió del udici el declarat aquest dimarts a Pi, i és que aquest pendrive amb informació sobre els Pujol li va ser lliurada per Martín-Blas. "Ruiloba l'hi lliura a Martín-Blas i aquest davant meu al DAO al carrer Miguel Ángel", ha afegit.





A el fil, ha assenyalat que aquest pendrive, com molta informació d'intel·ligència, es va poder haver obtingut per diferents vies i no necessàriament fruit d'una entrada i registre, i ha atribuït els dubtes que van poder sorgir sobre l'origen de la mateixa, i que van portar a que el jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata l'apartés de la causa en què s'investiga als Pujol per no contaminar el procediment, al fet que "l'equip del senyor Pi no era especialment brillant" realitzant el seu treball i no va investigar adequadament la procedència del mateix.





ELS 'Gens Cecília' VAN PODER ACCEDIR A ELL PER MARTÍN-BLAS

Durant l'interrogatori a Villarejo, que s'ha queixat un parell de vegades de el tracte denigrant que rep a la presó, ha explicat sobre l'àudio que consta en el procediment en el qual en una conversa amb l'ex cap de la Unitat Central de Suport Operatiu ( UCAO) de la Policia Nacional, Enrique García Castaño, diu que Martín-Blas li va donar aquest pendrive a el comissari general de Policia Judicial, José Santiago Sánchez Aparicio, que no recorda "aquest extrem" però que l'itinerari de la memòria USB segons recorda va ser de Ruiloba a Martín-Blas i d'aquesta probablement "als Gens Cecília", nom amb el qual es referia al CNI.





Segons Villarejo, a l'igual que ell, el cap d'Afers Interns era enllaç del CNI i probablement "s'ho va passar" a el temps que l'hi donava a Pi per avergonyir-.





Però després de la declaració del comissari ha arribat la de l'excap d'Afers Interns, Marcelino Martín-Blas, que ha negat que ell donés el pendrive 'fanstasma' dels Pujol a Pi i ha asseverat que el que va sostenir aquest dimarts el exDAO " ha de ser un error "perquè no va tenir aquesta memòria USB mai.





L'OPERACIÓ COLOMBO

A més, ha emmarcat la seva relació amb l'assumpte en els registres que van fer des de la seva unitat en les oficines de Método 3 a Madrid per ordre judicial, en què no van requisar res relacionat amb els Pujol i es van limitar a enviar tot en caixes al Jutjat Instrucció número 14 de Barcelona que instruïa la causa per l'operació 'Colombo'.





A això, ha apuntat que no va contactar amb Ruilobo i que els detectius d'aquesta agència que col·laboraven amb la policia i que van declarar en el marc d'aquestes indagacions en cap moment li van donar el pendrive, i que d'haver-lo obtingut l'hauria inclòs en informe ' Colombo '.





Després Martin-Blas, el que va ser propietari de l'agència de detectius Método 3, Francisco Marco Fernández, ha indicat que els registres que es van produir a les seves oficines i en el seu domicili es van cenyir a allò relacionat amb els enregistraments a La Camarga a la llavors presidenta del PP català Alicia Sánchez-Camacho, de manera que la informació de l'famós pendrive dels Pujol no hauria sortit d'aquí.





MÉTODO 3 es deslliga DEL PENDRIVE

En relació a Ruiloba ha aclarit a més que si bé va treballar en l'agència, quan la va abandonar per projectes personals no se li devia diners. "Són històries que explica Villarejo", ha arribat a dir, per després afegir que mai ha vist aquest pendrive i que "és impossible que això provingui de l'agència".





Per la seva banda, Jordi Pujol Ferrusola ha explicat davant la jutge que no va denunciar el 'hackeig' dels seus arxius atès que no va tenir coneixement del furt de dades fins 2016. I que un cop analitzat el contingut del pendrive, va poder veure que era informació seva personal i que mai havia donat permís perquè fos utilitzada.





A el fil, ha indicat que quan es va produir l'entrada i registre a les seves oficines i a casa no notifiquen que es portessin el material contingut en aquest pendrive, que el guardava al seu ordinador de despatx.





EL GRUP 24 DE LA UDEF

Per la seva banda, l'inspector en cap de l'GRUP 24 de la UDEF que va realitzar l'informe basat en el contingut del pendrive sobre els Pujol, Álvaro Ibáñez Alfaro, ha afirmat que el pendrive l'hi va donar Álvarez Lluna (inspector en cap de la UDEF) al març de 2015, que va bolcar el contingut a l'ordinador i que tres mesos després ho ha analitzat. A més ha apuntat que ell sempre va tenir la "lògica interna i el coneixement íntim" que venia dels registres practicats en Método 3.





"Aquesta va ser la meva creença íntima al principi", ha indicat, per després apuntar que l'hi hauria dit algun dels seus responsables immediats, o Álvarez Lluna o el comissari Manuel Vázquez López. A més, ha indicat que quan a instàncies del Jutjat Central d'Instrucció número 5 indaga sobre l'origen del pendrive (que ell sempre va creure que venia d'una entrada i registre), envien mails amb còpia a Bonifacio Díez Sevillano perquè o Vázquez o Álvarez Lluna li va dir que "era l'origen de la informació".





A més, a preguntes de Fiscalia, ha assenyalat que el contingut del pendrive sobre els Pujol la va donar "per bona" perquè a l' 'googlejar' sobre l'assumpte va trobar el llibre 'Pujol & Puig' d'Antonio Fernández que contenia aquesta mateixa informació, el que li va fer creure en la seva veracitat.





Aquest dijous continuaran les declaracions de testimonis, amb el comissari Manuel Vázquez López i els que fossin detectius de Método 3 Antonio Tamarit i Julián Peribáñez. També es veuran les diferents proves documentals tant de Fiscalia com de les parts, i divendres es dedicarà a les conclusions i informes finals.





En el seu escrit d'acusació, la Fiscalia concloïa que els fets no són constitutius de delicte i demanava la lliure absolució per Pi i Díez Sevillano, l'acusació popular exercida per Podem en canvi demana deu anys i mig de presó per a cadascun. Per la seva banda, la defensa de Pujol Ferrusola demana dos anys i mig de presó per a tots dos.