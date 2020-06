Sito Pons s'enfronta a una petició de 24 anys de presó per evasió d'impostos

L'excampió del món de motociclisme Alfonso 'Sito' Pons s'enfronta a una petició per part del ministeri fiscal de 24 anys de presó. L'expilot està acusat d'evadir a l'erari públic 2,7 milions d'euros entre els anys 2010 i 2014. A la petició de presó, el fiscal ha afegit una multa de 12 milions d'euros.









Pons ha estat acusat d'evasió d'impostos, d'haver eludit el pagament de l'IRPF i de l'Impost de Patrimoni utilitzant un entramat d'empreses pantalla amb seu a paradisos fiscals que eren les encarregades d'ocultar els diners que ingressava amb l'escuderia que dirigeix per participar en el Mundial de MotoGP. Els paradisos fiscals o els països amb baixa tributació en els quals l'expilot ocultava els seus diners són Illa de Man, les Illes Verges, Jersei, Xipre, Holanda o Malta.





La Fiscalia manté que Sito Pons ha simulat durant aquests anys viure fora d'Espanya, concretament a Mònaco, entre els anys 2010 i 2012, i al Regne Unit, de 2012 a 2014. En el Principat hi havia llogat un habitatge fins que, a partir del 2012, va simular traslladar la seva residència a Londres. No obstant això, sempre segons la versió del ministeri fiscal, ni a l'apartament de Mònaco ni en el de Londres es va produir, durant el temps que Pons els va tenir llogats, consum ni d'aigua ni de gas, el que evidenciaria que ningú els havia habitat durant aquest temps.





A més, l'acusació sosté que la seu de l'escuderia dirigida per Pons es troba a la localitat barcelonina de Castellbisbal, on es troben els tallers i on treballa tot el personal que forma part de l'equip.





Per la seva banda, els advocats del expilot asseguren que la Fiscalia s'equivoca al negar que Pons hagi viscut a Mònaco o Londres ja que el seu defensat té certificats que demostren que ha residit a les dues ciutats. Afegeix que les autoritats britàniques "han defensat amb vehemència davant Espanya la residència a Londres de Sr. Pons en el procediment previst per evitar la doble imposició dels contribuents".





A més, consideren que s'està fent servir el nom del seu client com a figura exemplaritzant davant els contribuents espanyols.