José María Álvarez-Pallete: "Telefónica estava preparada per servir a la societat"

José María Álvarez-Pallete, president de Telefónica, ha fet avui balanç dels resultats corresponents a l'exercici 2019 davant la Junta General d'Accionistes, celebrada via telemàtica, i ha destacat els sòlids fonaments de la companyia i el paper de referent social que ha exercit en els últims mesos, demostrant ser una empresa "solidària, fiable i preparada per al futur". Telefónica ha ajudat a "mantenir viva l'activitat empresarial, cultural, educativa i laboral de les nostres societats. Fins i tot la pròpia resposta sanitària i administrativa a l'emergència ha descansat sobre les nostres xarxes ", ha assenyalat en el seu discurs.









En aquest sentit, ha explicat que "si hem après alguna cosa d'aquesta crisi és que les infraestructures digitals han estat fonamentals. Hem comprovat que disposar de la xarxa de fibra més potent d'Europa no és una anècdota; és una cosa que es revela essencial en moments crucials ". I ha afegit que "en un moment en què la societat buscava referències, les ha trobat al personal sanitari, en policies i militars, a la cadena de subministraments d'aliments i, per descomptat, en les comunicacions". Álvarez-Pallete ha subratllat durant la seva intervenció, que "hem pogut estar a l'altura gràcies a que comptem amb xarxes que han demostrat la seva robustesa i s'han comportat amb total estabilitat i seguretat. I per la nostra gent, la gent de Telefónica ".

"Vam veure que podíem ajudar i ajudem. Sentim que podíem fer més i ho vam fer. Sabem que la raó de ser d'una empresa és servir a tota la comunitat de la qual forma part. I gràcies a la claredat de la nostra missió i als nostres valors, aquesta crisi ha tret el millor de Telefónica. Mai nostre propòsit ha tingut més sentit ", ha emfatitzat José María Álvarez-Pallete.

Precisament pel paper crucial exercit pel sector en aquesta crisi, el president de Telefónica ha fet una crida a la unitat d'acció per garantir que la població tingui accés a la tecnologia i impedir així que s'agreugin les desigualtats socials.

Digitalització i sostenibilitat





Álvarez-Pallete ha incidit que "afavorir la digitalització del teixit productiu espanyol amb tecnologies com Cloud, Ciberseguretat, Big Data i Internet de les Coses, incrementarà la seva competitivitat, estimulant el creixement i l'ocupació. Això és particularment rellevant en el cas de les pimes, per la seva gran pes en l'economia espanyola i el seu baix nivell de digitalització. Per això és tan rellevant incloure també en el Pacte Digital el suport a aquestes empreses en el seu procés de digitalització ". D'acord amb el president de Telefónica, aquest Pacte Digital pressuposa un nou diàleg entre els governs, la societat civil i el teixit empresarial, amb la finalitat de gestionar la transició digital posant a les persones al centre.

Telefónica, com a empresa digital i tecnològica, s'ha revelat com a part de la solució, tant des de la resposta crítica de les seves xarxes com des del compromís del seu equip humà amb els clients, proveïdors i accionistes, i amb la societat en el seu conjunt.

"La pandèmia ha interromput moltes coses -ha assenyalat José María Álvarez-Pallete-, però moltes altres es van posar en marxa. Es va accelerar l'energia transformadora d'una empresa líder i dels nostres plans de canvi. Es va fer palesa la resistència i la capacitat de treball en situacions adverses dels nostres equips. Es va posar de manifest que Telefónica estava a punt per desafiaments que ningú imaginava. Es va evidenciar la qualitat del nostre govern corporatiu i el compromís del nostre Consell d'Administració. I, sobretot, es va reforçar el vincle que uneix als propietaris d'aquesta Companyia, els seus accionistes, amb qui la dirigim ".

"Sense la nostra empresa, ha dit dirigint-se als accionistes- tot hagués estat diferent, tot hauria estat pitjor".

Lideratge i compliment

Álvarez-Pallete ha repassat igualment en el seu discurs els principals èxits de l'exercici passat i el compliment dels compromisos i objectius financers i no financers. Els primers, gràcies a la consolidació de la senda de creixement, a la sòlida generació de caixa ia la reducció de deute, de fins a 15.000m € des 2016. Els segons, gràcies al lideratge de la companyia en factors mediambientals, socials i de Govern Corporatiu, al creixement inclusiu i sostenible i a l'avanç en el compromís de la companyia amb el medi ambient, ajudant a descarbonitzar l'economia amb les diferents solucions digitals i les xarxes de fibra.

"Ens reafirmem com un gran motor de progrés social. En 2019 la nostra activitat va tenir un impacte en el PIB dels països on operem de més de 52.000 milions d'euros, generem 1,1 milions de llocs de treball directes i indirectes i vam realitzar una aportació fiscal de gairebé 9.000 milions d'euros ", ha detallat .

També ha avançat que "per a aquest any 2020 el nostre objectiu financer és optimitzar la generació de caixa. I comptem amb un balanç sòlid i una forta posició de liquiditat per afrontar els vaivens d'aquesta crisi. Seguirem invertint, seguirem reduint deute i seguirem mantenint un dividend atractiu i sostenible ". I ha detallat els avenços de l'execució de la Nova Telefónica, presentada al novembre sobre la base de cinc grans pilars estratègics per generar valor i impacte en els diferents grups d'interès del grup. Avenços com l'acord assolit durant la pandèmia amb Liberty per fusionar O2 i Virgin Media al Regne Unit, l'adquisició de més de 10.000 emplaçaments de Telefónica Deutschland per part de Telxius, o l'adopció d'acords de Cloud o Ciberseguretat.