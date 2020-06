Trobar planetes similars a la Terra quan s'estava formant és molt més fàcil del que es pensava

Un equip de la Universitat de Sheffield va estudiar grups d'estrelles joves en la Via Làctia per veure si aquests grups eren típics en comparació amb les teories i observacions anteriors en altres regions formadores d'estrelles en l'espai, i per estudiar si les poblacions d'estrelles en aquests grups afectaven la probabilitat de trobar formació Planetes similars a la Terra.





La investigació, publicada a The Astrophysical Journal, va trobar que hi ha més estrelles com el Sol del que s'esperava en aquests grups, el que augmentaria les possibilitats de trobar planetes similars a la Terra en les seves primeres etapes de formació.





En les seves primeres etapes de formació, aquests planetes similars a la Terra, anomenats planetes de l'oceà de magma, encara s'estan formant a partir de col·lisions amb roques i planetes més petits, el que fa que s'escalfin tant que les seves superfícies es converteixin en roca fosa.





L'equip, dirigit pel doctor Richard Parker, va incloure a estudiants universitaris de la Universitat de Sheffield, donant-los l'oportunitat d'aplicar les habilitats apreses en el seu curs a la investigació publicada líder en el seu camp.





Parker, del Departament de Física i Astronomia de la Universitat de Sheffield, va dir: "Aquests planetes oceànics de magma són més fàcils de detectar prop d'estrelles com el Sol, que són dues vegades més pesades que l'estrella de massa mitjana. Aquests planetes emeten tanta calor que podrem observar la brillantor d'ells utilitzant la propera generació de telescopis infrarojos.

"Els llocs on trobaríem aquests planetes són els anomenats" grups de joves en moviment ", que són grups d'estrelles joves que tenen menys de 100 milions d'anys, que és jove per un estel. No obstant això, típicament només contenen unes poques desenes de estrelles cadascuna i anteriorment era difícil determinar si havíem trobat totes les estrelles en cada grup perquè es barregen amb el fons de la galàxia de la Via Làctia.





"Les observacions del telescopi Gaia ens han ajudat a trobar moltes més estrelles en aquests grups, el que ens va permetre dur a terme aquest estudi".





Els resultats de la investigació ajudaran a comprendre millor si la formació d'estrelles és universal i serà un recurs important per estudiar com es formen els planetes rocosos i habitables com la Terra. L'equip ara espera fer servir simulacions per ordinador per explicar l'origen d'aquests joves grups d'estrelles en moviment.